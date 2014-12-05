Возобновились поставки продукции Калинковичского мясокомбината в Россию

Новости Беларуси. Первые результаты переговоров, которые прошли 4 декабря в Москве. Россельхознадзор дал добро на возобновление поставок Калинковичскому мясокомбинату. В последние 4 года завод был модернизирован. Впрочем, как и вся белорусская перерабатывающая промышленность. Все это в итоге положительно сказывается на качестве продукции, которая идет в России нарасхват, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Новость о запрете поставок в Российскую Федерацию на Калинковичском мясокомбинате не стала неожиданностью. Предприятие было одним из последних в чёрном списке Роспотребнадзора. Формальные причины, приведшие к запрету, из уважения к своим российским коллегам здесь не комментируют и сегодня после отмены самого запрета.

Ни следов АЧС, ни палочек, ни сальмонеллеза, вообще каких-либо патогенов в продукции комбината никогда не находили. Официальной причиной для запрета стало превышение общего микробного числа в одной единственной пробе охлажденного мяса. Годы безупречной работы на российском рынке и тысячи анализов, подтверждающих высокое качество продукции, для Роспотребнадзора оказались не важны.

Анна Костюк, начальник производственной лаборатории ОАО «Калинковичский мясокомбинат»:

В производственной лаборатории ужесточен внутренний контроль производств мяса. Мы проводим исследования каждой отгружаемой продукции мяса и дополнительно усилился контроль мяса в других независимых аккредитованных лабораториях.

Каких-то особых поводов для снятия запрета также не понадобилось. Захотели запретили, захотели разрешили – логика российских контролирующих служб лежит явно не на поверхности.

И без того качественные калинковичские колбасы и мясо за две недели запрета каких-то сверхъестественных качеств не приобрели. Не менялась и сырьевая политика предприятия.

Татьяна Кривленко, заместитель директора по производству ОАО «Калинковичский мясокомбинат»:

Нашу продукцию на 100% можно считать белорусской, потому что мы при своем производстве используем только белорусское сырье, сырье от наших сельскохозяйственных предприятий, которые находятся в нашей сырьевой зоне в Гомельской области. Свинину и говядину из европейских странах и других стран мира мы на свое предприятие не завозили.

Можно предположить, что запрет на ввоз белорусских продуктов – это часть стратегии ответных санкций России в отношении западных оппонентов Тогда получается, что втянутый в это чужое противостояние добросовестный белорусский производитель «Калинковичский мясокомбинат» на пустом месте лишился 700 миллионов честно заработанной прибыли.

Александр Лужков, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Калинковичский мясокомбинат»:

Российский рынок — основной. Это порядка 90% наших продаж. 7 дней мы не отгружали на рынок Российской Федерации продукцию. Мы каждый день теряли порядка 100 млн. Наши постоянные покупатели с понимаем отнеслись к тому, что происходило. Практически все подтвердили готовность работать с нами. Я думаю, все, что было у нас до этого доработано, мы сохраним и по возможности приумножим наших покупателей.

Кстати, за две недели запретов курс российского рубля к доллару существенно изменился. Так что рентабельность российского рынка для белорусского мяса еще нужно просчитать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.