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В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования

18 ноября 2019 07:28
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Новости Беларуси. Около 6 тысяч избирательных участков по всей стране закрылись накануне в 20 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После снятия печатей с урн комиссия извлекла все бюллетени, и начался подсчет голосов. Процедура кропотливая: важно учесть выбор каждого, ведь даже один голос порой может сыграть роль.

В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования-1

В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования-3

Алгоритм такой: посчитанные цифры по участку заносятся в акт. Документ вместе с вновь опечатанными бюллетенями на спецтранспорте в сопровождении милиции доставляют в районную избирательную комиссию. Там голоса суммируют и передают дальше, в комиссию областную. Таким образом, данные со всех уголков страны в итоге стекаются в Центризбирком. Кстати, только в Минске работало свыше 700 избирательных участков.

В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования-6

Сергей Латушкин, председатель участковой избирательной комиссии № 474 Минска:
Это самый важный момент во всей той кропотливой работе, которая длилась на протяжении нескольких месяцев. Это является апогеем, это очень важно. Здесь нужно очень внимательно подходить к каждому документу, к каждому бюллетеню.

Необходимо отсортировать все документы, рабочие, те, которые без нарушений, необходимо их реализовать, подсчитать и выдать результат – тот, который будет.

В Беларуси состоялись выборы в парламент: как происходит подсчёт голосов по бюллетеням после голосования-9

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# Выборы-2019 # Сергей Латушкин # Фотофакт

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