Новости Беларуси. В Беларуси разработают национальную программу повышения финансовой грамотности. Как сообщили 22 февраля в Нацбанке, она может появится уже в первом полугодии.

По результатам проведенного социсследования, только 5% белорусов досконально владеют вопросами финансовой грамотности. Например, далеко не каждый может самостоятельно рассчитать выплату процентов по кредитам или получение дивидендов по депозитным вкладам.

Разработка программы финансового ликбеза будет проводиться в рамках сотрудничества Нацбанка с Альянсом за финансовую доступность. Для разработки документа объявят тендер среди научно-исследовательских организаций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы рассматриваем эту программу как общественное соглашение между всеми участниками рынка, потому что мы заинтересованы в финансовой стабильности. Каждый гражданин, каждое физическое лицо должно самостоятельно принимать решение и принимать то решение, которое ему понятно, которое позволяет ему принять наиболее оптимальное решение для себя, для своей семьи, для своего бюджета.

Мы подошли к этому вопросу более системно. Мы предложили обществу программу повышения финансовой грамотности. И предлагаем вам удочку, а уж рыбу вы поймаете сами.