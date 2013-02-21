В Беларуси идеологическая работа проводится системно

Новости Беларуси. В разрез с шаблоном и в ногу со временем. Сегодня в Минске эксперты обсуждали вопросы идеологии. В заседании принял участие первый заместитель главы Администрации Президента.

По мнению Александра Радькова, в республике идеологическая работа проводится системно, в нее вовлечены общественные организации, госорганы и предприятия. Вместе с тем есть недоработки в частном секторе экономики, где зачастую за бизнесом руководители забывают о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Всегда должна быть выстроенная система, в том числе, даже, прежде всего, идеологическая. Снизу доверху через общественные объединения, через соответствующее руководство, в том числе административное. Столица всегда наполнена энергичной жизнью, политической, экономической, потому что это столица. И, конечно, здесь идеологическая работа на острие. И надо всегда внимательно относиться к тому, какие сейчас закономерности работы с людьми, как задействованы современные средства влияния на воспитание, на мировоззрение, идеологические какие платформы. Здесь нужны и самые современные средства, как и телевидение, интернет, общественные объединения, и с молодежью, и с ветеранами. Пожалуй, во всех решениях должна быть идеологическая экспертиза, чтобы мы помогли людей нацелить на позитивные вещи, на развитие экономики и общества, в целом в стране. Если это с умом продумано, а Минск здесь должен быть примером, тогда будет полезно всем в целом и каждому в частности.