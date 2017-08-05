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В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие

05 августа 2017 11:59
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Новости Беларуси. На страже экономической безопасности страны. 25-летие со дня основания сегодня отмечает Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие-1

Поздравление личному составу направил Президент. Только за первое полугодие финансовая милиция раскрыла 656 преступлений. Возбуждено свыше 60 уголовных дел. С января по июнь сотрудники департамента пресекли деятельность трёх организованных и шести преступных групп. К слову, под патронажем последних действовало более 40 лжеструктур.

В Беларуси Департамент финансовых расследований отмечает 25-летие-3

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований:
Большая часть преступлений, выявляемых органами финансовых расследований, это именно уклонение от уплаты налогов, и сопутствующие им составы, то есть лжепредпринимательство. Огромная работа проводится с таким явлением как криминальное банкротство. Здесь нам необходимо и подправлять законодательство и находить новые пути решения этой проблемы.   

Не менее активно работает и Департамент финансового мониторинга. Так, с использованием информации этого подразделения правоохранительными и контролирующими органами за полгода взыскано свыше 63 миллионов рублей. Выявлено более трехсот преступлений.

# Праздничные даты # Фотофакт # Игорь Маршалов

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