Планета должна быть в порядке: Беларусь сделает все, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН

Новости Беларуси. Беларусь сделает все необходимое, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 17 пунктов с общей идеей «никого не оставлять в стороне».
Выполнение проекта должно повысить качество жизни в мире. Социальное неравенство, проблемы безопасности и климата, а также борьба с нищетой – все это совместная работа 193 стран в рамках «Повестки-2030». Национальным координатором по данному направлению в Беларуси была назначена Марианна Щеткина.
Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, национальный координатор по достижению целей устойчивого развития:
Сегодня встал вопрос о том, что планета должна быть в порядке. Как это сделать? До 2030 года все государства обязались, которые взяли на себя эти обязательства, работать по 17 Целям устойчивого развития. И для того, чтобы эту работу организовать, необходимо было создать национальный механизм. Очень важно, что ни одна страна не может сейчас остаться в одиночку.
Это глобальные такие задачи, которые можно решить только сотрудничая и развивая интеграцию.
Для Беларуси эта программа – логическое развитие Целей тысячелетия. Этот проект наша страна завершила два года назад. Позже на саммите в Нью-Йорке была принята Повестка-2030. С трибуны Генассамблеи ООН тогда выступил Президент Александр Лукашенко.