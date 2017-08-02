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Планета должна быть в порядке: Беларусь сделает все, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН

02 августа 2017 13:14
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Новости Беларуси. Беларусь сделает все необходимое, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 17 пунктов с общей идеей «никого не оставлять в стороне».

Выполнение проекта должно повысить качество жизни в мире. Социальное неравенство, проблемы безопасности и климата, а также борьба с нищетой – все это совместная работа 193 стран в рамках «Повестки-2030». Национальным координатором по данному направлению в Беларуси была назначена Марианна Щеткина.

Планета должна быть в порядке: Беларусь сделает все, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН-1

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, национальный координатор по достижению целей устойчивого развития:
Сегодня встал вопрос о том, что планета должна быть в порядке. Как это сделать? До 2030 года все государства обязались, которые взяли на себя эти обязательства, работать по 17 Целям устойчивого развития. И для того, чтобы эту работу организовать, необходимо было создать национальный механизм. Очень важно, что ни одна страна не может сейчас остаться в одиночку.

Это глобальные такие задачи, которые можно решить только сотрудничая и развивая интеграцию.    

Для Беларуси эта программа – логическое развитие Целей тысячелетия. Этот проект наша страна завершила два года назад. Позже на саммите в Нью-Йорке была принята Повестка-2030. С трибуны Генассамблеи ООН тогда выступил Президент Александр Лукашенко.

# ООН # Марианна Щеткина

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