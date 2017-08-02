Планета должна быть в порядке: Беларусь сделает все, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН

Новости Беларуси. Беларусь сделает все необходимое, чтобы к 2030 году выполнить Цели устойчивого развития в рамках программы ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 17 пунктов с общей идеей «никого не оставлять в стороне».

Выполнение проекта должно повысить качество жизни в мире. Социальное неравенство, проблемы безопасности и климата, а также борьба с нищетой – все это совместная работа 193 стран в рамках «Повестки-2030». Национальным координатором по данному направлению в Беларуси была назначена Марианна Щеткина.