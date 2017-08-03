Прирост населения в Беларуси необходимо увеличить: демографическую ситуацию сегодня обсудили во Дворце Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси обновят Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ должен быть готов уже к 1 октября. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, особенно подчеркнув, что об отмене этого документа и речи быть не может. К осени декрет должен работать четко и прозрачно.

Проблему неработающих и нежелающих работать скрывать нельзя, – уверен Президент.

Пусть и 30 лет, но уже сменил 5 работ. Строительная организация, завод. Сегодня Вадим Губин среди тех, кто в востребованной специльности заинтересован. Пришёл на курсы переобучения. Вместе с ним около 100 человек. Будущие операторы станков, парикмахеры, маляры, автослесари. Вадим Губин, обучающийся колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

Пришел устраиваться на работу, и в связи с тем, что не было работы, сам центр занятости предложил мне подготовку, как говорится, по новой для меня неосвоенной профессии вот так вот я попал сюда. На курсы переобучения сегодня есть спрос. Рабочие специальности «в тренде». В таких людях наниматель нуждается в 56% случаев. Всего же по республике на подобное обучение направлено около 6 тысяч человек. А это 5% от всего числа безработных. Правда, центры переобучения создавать нужно на местах, на производстве, под конкретный спрос. Сегодня выпускникам помочь может их «альма-матер».

Роман Максимович, обучающийся колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

У нас до сентября профобучение по ремонту и обслуживанию автомобиля, а после практика.

И переобучение – далеко не единственная мера, которая помогает белорусам в трудоустройстве. Постоянно создаются новые рабочие места. А еще государство предоставило субсидии для тех, кто хочет попробовать себя в предпринимательской, ремесленной деятельности и даже помогло переселиться на новое место жительства и работы почти 9 десяткам семей.

«Заинтересованность» в трудоустройстве незамеченной не останется. Но ведь в любой стране есть и те, кто работать не хочет. Их как раз нужно стимулировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общество должно знать, что никакой отмены Декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Поэтому Декрет №3 – это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо.

Обновленный Декрет №3 должен быть готов к первому октября. А стимулирование занятости, поддержка бизнес-инициатив и обеспечение легализации трудовой деятельности – один из основных показателей эффективности работы «на местах». Как раз им и полномочия в руки.

Александр Лукашенко:

Местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека на местах. Это председатели сельских советов, городских, раённых, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы. Вот что мы должны сделать и прописать в новой редакции декрета. Я надеюсь, что кроме правительства этим вопросом серьезно займутся депутаты. К 1 октября мы должны иметь этот документ.

Про тех, кто обратился и рассказал о своей трудной жизненной ситуации не забудут. Тем временем министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказывает о новшествах доработанного Декрета. Правительство выступило с инициативой: не работаешь – плати за услуги. За те, которые субсидируются государством. Их перечень в ближайшее время будет составлен. Максимально быстро должна быть проработана и так называемая «ID-карта».

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Создание современной базы данных, которая будет содержать информацию по каждому гражданину: либо ты студент, ученик, работающий, индивидуальный предприниматель. К концу 2018 стоит задача создания белорусской интегрированной сервисно-расчётной системы – ID-карта.

Каждая страна по-своему борется с безработицей. Взять, к примеру, Францию. Здесь в начале 80 перешли на 35-часовую рабочую неделю. Тем временем в Венгрии ставку делают на переобучение, в Латвии за 100 евро безработного привлекают на общественные работы. А в Бельгии в 2016 году несколько тысяч неработающих иностранцев получили извещения о выселении из Королевства. Но как бы то ни было главными помощниками в борьбе с «профессиональными безработными» остаются биржи труда. Выгодны они обеим сторонам: и для работника, и для нанимателя.

Что касается белорусских органов по труду, занятости и социальной защите, то за этот год в них обратилось около 140 тысяч человек. А это значит, в работе белорусы заинтересованы. Подтверждает это и то, что сегодня на учёте безработных состоит 34 тысячи человек. Это почти на 30% меньше, чем в прошлом году.

Самый низкий уровень безработицы в столице. Далее идут Минская область, Гродненская, Могилевская, Гомельская. Да и по всей стране не выше 1%. Кстати, для Западной Европы такой, снижающийся показатель характерен. Каждый год здесь исчезает одно рабочее место из 10. А значит, работу ищут. Впрочем, нулевых показателей безработицы попросту не может быть, – отмечают эксперты. Александр Кондрашонок, экономический аналитик:

В развитых странах Европы, таких как Германия, Великобритания уровень безработицы составляет до 5%. Уровень безработицы помогает предприятиям, хозяйствам приобрести более квалифицированную рабочую силу. Если безработицы нет, как можно открыть предприятие, взять людей? На совещании также говорили об отвественности за неуплату налогов, декларировании. Еще один волнующий вопрос – естественный прирост. Сейчас в Беларуси проживает более 9 с половиной миллионов человек. За 2017 год на 6 тысяч приросли. Но ведь потенциал намного больше. Для молодых семей с детьми выросли пособия, расширился спектр соцуслуг.

Александр Лукашенко:

Наше главное богатство – это человеческий капитал. Последние годы у нас была положительная динамика прироста населения. Необходимо эту динамику не просто сохранить, её надо увеличить. Главнейшая наша задача, которую если не мы, так наши дети должны решить, 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях.

Большие семьи в Беларуси всячески поддерживаются. Созданы все условия для повышения рождаемости. Мы относимся к странам с низким уровнем младенческой смертности, из года в год растёт число повторных родов. Только в 2016 году на свет появилось 119 тысяч маленьких белорусов.