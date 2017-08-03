Александр Лукашенко: «Никакой отмены Декрета № 3 быть не может»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, – 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях. И мы обязаны действовать на опережение, прогнозировать будущие процессы и вовремя на них реагировать. Каждый, кто хочет работать, должен иметь такую возможность. Поэтому органам власти нужно оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. Активно налаживать переобучение граждан, содействовать им в организации своего дела. На эту тему слишком много рассуждений в нашем обществе. Поэтому я хотел бы расставить все точки над «i». Больше всего надо акцентировать внимание на тех, кто сегодня не работает и работать не хочет, но должен. Эту проблему скрывать нельзя. Не надо ее прятать в демографию и еще какие-то вопросы. Общество должно знать, что никакой отмены Декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос. Как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить. Многодетных, больных, инвалидов. Людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? К 12 октября мы должны иметь этот документ вкупе с другими. По раскрепощению бизнеса, как мы называем. У нас есть на выходе серьезный документ. Еще ряд документов принципиальных, которые рассчитаны на развитие и становление, не боюсь этих больших и громких слов, нашего государства.

В Беларуси действует программа по содействию занятости населения. Это и переобучение специалистов, и трудоустройство инвалидов. В целом, ситуация на рынке труда по сравнению с 2016 годом улучшилась. Эксперты отмечают снижение уровня безработицы. При этом в стране вакансий больше, чем претендентов на свободное рабочее место.