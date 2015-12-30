Александр Лукашенко: В Беларуси никогда не будут экономить на детях и матерях

Новости Беларуси. Как бы ни было трудно, в Беларуси не будут экономить на детях и матерях. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 30 декабря во время посещения роддома 5-й городской клинической больницы Минска.

Александр Лукашенко отметил, что, если понадобится, в Беларуси будут сокращать финансирование государственных программ.

«А вот на детей и на тех, кто рожает, мы денег жалеть не должны. Для них все должно быть», - подчеркнул Президент.

При этом, Александр Лукашенко предостерег от излишеств при строительстве медицинских и других объектов. Речь идет о возведении простых зданий, но оснащенных суперсовременным оборудованием.

По итогам 2015 года в Беларуси впервые уровень рождаемости сравнялся с уровнем смертности. За 10 лет младенческая смертность снизилась в 2,5 раза. По этому показателю Беларусь сравнялась с передовыми странами мира. За год не было зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Александр Лукашенко отметил, что это настоящая победа и поручил определить тех, чьими заслугами она достигнута, и соответствующим образом поощрить.

Глава государства ознакомился с оснащением роддома 5-й городской клинической больницы. Его структура будет включать 11 подразделений, в том числе гинекологические отделения для экстренной помощи. Введенные в строй родильные залы оснащены самым современным оборудованием. Всего в новом корпусе ежедневно будут получать лечение около 300 женщин. С его открытием количество родов увеличится с 3 тыс. до 5,5 тыс. в год. Этот родильный дом будет самым крупным в Минске.