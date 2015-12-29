Новости Беларуси. В Беларуси созданы механизмы надзора за соответствием продукции техрегламентам. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил премьер-министр страны. За текущий год специалисты Госстандарта проверили свыше двадцати тысяч наименований импортной продукции. И в большинстве случаев были выявлены нарушения. В основном они связаны с маркировкой, отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность. Касается это преимущественно товаров для детей, изделий легкой промышленности, мебели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Указом №48 в Республике Беларусь созданы механизмы надзора за соответствием продукции, поступающей на внутренний рынок, требованиям технических регламентов Таможенного и Евразийского экономического союза. По итогам 11 месяцев запрещена реализация продукции на общую сумму почти в 63 млрд. рублей, составлено почти 5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму более 16,5 млрд. рублей.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Этот указ — один из кирпичей, из которого формируется система защиты рынков страны. Это не только защита потребителей, это в том числе защита нашей промышленности и потребителя от контрафакта, от фальсифицированной продукции.