В Беларусь прибыла делегация деловых кругов штата Гояс (Бразилия)

Новости Беларуси. Бразильские бизнесмены с визитом в Беларуси. В нашу страну прибыла делегация деловых кругов штата Гояс. Зарубежные гости планируют познакомиться с потенциалом Минской области. Они посетят ряд промышленных предприятий, проведут переговоры с руководством столичного региона, представителями республиканских органов госуправления и концернов.

Во время деловых встреч будут обсуждаться перспективы сотрудничества. Ожидается, что стороны подпишут дополнение к существующему соглашению о социально-экономическом партнерстве между штатом Гояс и Минской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.