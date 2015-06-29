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В Беларусь прибыла делегация деловых кругов штата Гояс (Бразилия)

29 июня 2015 07:35
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Новости Беларуси. Бразильские бизнесмены с визитом в Беларуси. В нашу страну прибыла делегация деловых кругов штата Гояс. Зарубежные гости планируют познакомиться с потенциалом Минской области. Они посетят ряд промышленных предприятий, проведут переговоры с руководством столичного региона, представителями республиканских органов госуправления и концернов.

Во время деловых встреч будут обсуждаться перспективы сотрудничества. Ожидается, что стороны подпишут дополнение к существующему соглашению о социально-экономическом партнерстве между штатом Гояс и Минской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Бразилия

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