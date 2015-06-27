Президент: Люди должны быть уверены в завтрашнем дне – решим эту проблему, тогда и с выборами проблем не будет

Президент Эквадора Рафаэль Корреа в интервью нашей программе заметил, что у Беларуси многому можно поучиться – еще раз проанонсирую это интервью, вы его увидите чуть позже.

Образцом демократии должны стать и предстоящие выборы главы государства. Президент Лукашенко выразился следующим образом: «Чтобы никто не смог упрекнуть и подкопаться под какие-то проблемы и вопросы». Выборы как главная политическая тема года – в сюжете Натальи Бреус.

Грядущие президентские выборы станут пятыми в истории суверенной Беларуси. Это главное политическое событие года. А для власти – настоящий экзамен перед народом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это важнейшее политическое мероприятие, и мы должны обеспечить его проведение на высочайшем уровне. При этом хочу честно подчеркнуть, что еще никогда не было таких возможностей для проведения выборов на том уровне, чтобы никто не смог даже упрекнуть нас, подкопаться под какие-то проблемы и вопросы. Поэтому перед нами стоят серьезные и ответственные задачи. Нам необходимо подготовить и провести президентские выборы, во-первых, открыто, во-вторых, честно, в-третьих, спокойно, и самое главное — строго в соответствии с белорусским законодательством и теми обязательствами, которые мы взяли перед международными организациями.

Мы никому не будут запрещать наблюдать за выборами: ни внутренним наблюдателям, ни зарубежным. Пусть смотрят, делают соответствующие выводы.

То, что эта кампания будет проходить под знаком открытости, стало понятно еще раньше, когда глава белорусского государства встречался с секретарем ОБСЕ. Хоть и подвергают европейские структуры нас зачастую критике, двери для международных наблюдателей в Беларуси открыты. На президентских выборах 2010 года их было аккредитовано более 1000 человек. Плюс 30 тысяч наблюдателей внутренних.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Фон кампании будет спокойный и благожелательный, максимально благожелательный как к потенциальным кандидатам, так и к наблюдателям.

С датой выборов Палата представителей определится под занавес седьмой сессии парламента. Этот вопрос уже внесен в повестку заключительного заседания нынешнего законотворческого сезона. По предложению Центризбиркома, парламентарии будут рассматривать дату 11 октября.

Геннадий Грицкевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

30 июня мы рассмотрим этот вопрос. Что касается даты, я думаю, что она будет поддержана. На самом деле, это оптимальный вариант – 11 октября. Мы уже заканчиваем отпускной период – все общество, студенты начинают учиться в учебных заведениях, большая масса тружеников дачного хозяйства возвращается. Я думаю, это самое удобное время для проведения такой большой политической кампании.

То есть президентская гонка стартует уже на следующей неделе. Курировать кампанию будет, как и принято, Центризбирком. 1 июля уже станет понятно, как будет выглядеть выборный календарь — ЦИК распишет все этапы кампании, начиная от подачи заявлений о регистрации членов инициативных групп и заканчивая днем голосования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мир, покой и стабильность в стране гораздо важнее любых электоральных кампаний, любых президентских, парламентских и прочих выборов. Это судьба нашего народа и нашей страны.

Особая важность обеспечения безопасности обусловлена теми тревожными событиями, которые происходят на международной арене и непосредственно у наших границ. В этой связи руководителям всех органов власти следует обеспечить четкое, бесперебойное функционирование государственного аппарата, жесткую исполнительскую дисциплину, максимальную скоординированность действий вертикали власти и силовых структур.

Я все больше со стороны представителей органов власти слышу мотив и элементы самоуспокоенности, мол, проведем мы эти выборы, все понятно и так далее. Вот это то, чем мы страдать не должны. Мы сдаем экзамен, и чтобы его успешно сдать - у нас работы выше крыши.

Главное, не дай Бог, к концу августа - к началу сентября предприятия не будут работать на полную мощность и не на склад. Люди должны иметь работу. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Это главное для власти. Решим мы эту проблему, тогда и проблем не будет с выборами.

Главной темой нашей политики всегда будет оставаться забота о человеке. Никакое производство, никакая страна ничего не стоит, нічога не варта, если она не может создать нормальные условия для жизни обычного простого человека. Поэтому прошу обратить особое внимание на вопросы занятости населения, выплаты зарплаты, стабильности цен. Все здесь должно работать эффективно. Мы не будем под выборы накручивать зарплату, печатая деньги или изымая откуда-то из золотовалютных резервов. Но коль мы не имеем возможности на повышение зарплаты - цены должны быть соответствующими. Это в наших руках.

Любая электоральная кампания — проверка на прочность для государства. Этот период намерены пройти в Беларуси спокойно.

Арсений Сивицкий, директор центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Мы видим, что на фоне украинского кризиса, происходит консолидация белорусского общества, которое начинает все больше ценить эту стабильность, предсказуемость, мир. Пока предпосылок к нарастанию внутриполитической напряженности нет.

По опыту прошлых лет можно сказать, что большинство жителей страны занимает активную гражданскую позицию. На прошедших в 2010 году президентский выборах из 7 миллионов избирателей проголосовало почти 6,5 миллионов человек. Явку оценили в 90 процентов. Ведь участвуя в выборах, белорусы не просто отдают свой голос, а определяют судьбу государства.