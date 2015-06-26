Беларусь готова организовать поставки техники для аварийно-спасательных подразделений Вьетнама

Новости Беларуси. У Беларуси и Вьетнама хорошие перспективы сотрудничества в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такое мнение 26 июня высказал руководитель правительства Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама Чан Дай Куангом.

Беларусь готова организовать поставки техники для аварийно-спасательных подразделений этой страны. Шла речь и об экономическом сотрудничестве, и совместных проектах в сфере сельского хозяйства, машиностроения производства пищевых продуктов, фармацевтики и нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Традиционно позитивная динамика нашего взаимотоварооборота, показатели между странами достигли уровня $200 млн., но мы полагаем, что потенциал далеко не исчерпан. Во Вьетнаме уже функционирует ряд совместных предприятий, созданных с привлечением белорусского опыта и технологий. В работе находятся проекты по созданию белорусско-вьетнамских производств в сфере сельхозтехники и автомобилестроения.

Чан Дай Куанг, министр общественной безопасности Вьетнама:

Я уже в четвертый раз на белорусской земле. Мы сегодня обсуждаем международные и региональные вопросы, также вопросы взаимодействия двух сторон. Самая главная тема — борьба против терроризма.