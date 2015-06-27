Президент Эквадора Рафаэль Корреа после интервью программе «Картина мира» готов носить белорусскую «вышиванку»

Президент назначил нового посла в Республику Куба. И из этого же региона, из стран Латинской Америки, сразу три посла вручили в этот же день верительные грамоты. Они прибыли для работы в Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Латинская Америка – один из центров роста мировой экономики, и Беларусь придает особое значение сотрудничеству с этим регионом мира.

Важнейший партнер Беларуси в Южной Америке с недавних пор – Республика Эквадор. Президент этой страны ответил на вопросы нашей программы.

Рафаэль Корреа известен в мире своими политическими взглядами и поступками, он – за равенство и справедливость в мире. И считает, что Беларусь может многому научить и многое дать Эквадору и Латинской Америке. Давайте посмотрим это интервью.

Рафаэль Коррэа выходит на балкон дворца Каронделет, который является резиденцией президента и правительства, чтобы понаблюдать за торжественной сменой президентского караула. Церемония проводится по понедельникам и собирает на площади не только туристов и местных зевак, но и политически настроенных граждан Эквадора. В этот раз пришли тысячи сторонников президента Корреа, чтобы спеть вместе с ним гимн и выслушать его пламенную речь.

Юрий Козиятко:

Здесь в июне 2012 года встречали президента Лукашенко. Это был первый официальный визит белорусского лидера в Эквадор. Собственно говоря, с этого все и началось, через теплые отношения с этой страной, а страна не то чтобы теплая, она даже горячая! Как видим, горячие, энергичные митинги проходят сейчас на площади в поддержку президента Корреа. Учитывая хорошие отношения с Беларусью, президент Корреа согласился дать интервью нашей программе. И, кстати говоря, флаги красные и зеленые – почти в цвет нашего государственного флага.

Рафаэль Корреа – один из самых колоритных президентов Латинской Америки и мира. Его имя на слуху. Его президентская биография беспрецедентна для Эквадора, где президенты больше одного срока не задерживались, а порой менялись чуть ли не через год. Корреа во главе страны с 2007 года и побеждал на выборах уже трижды. В интервью нашей программе он не исключил, что поборется за президентский пост и в четвертый раз.

Юрий Козиятко:

Господин президент, добрый день.

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Добрый день!

Юрий Козиятко:

Я знаю, что вы любите носить рубашку с вашим национальным орнаментом, но сегодня так получилось, что мы друг другу пытались сделать сюрприз — я хотел поддержать ваш дресс-код, а Вы, видимо, хотели поддержать дресс-код белорусского журналиста. У нас тоже есть такие рубашки. Они называются «вышиванки». И мы хотим Вам подарить такую рубашку с белорусским узором. Может быть, когда-нибудь Вы ее сможете надеть в неформальной обстановке. Например, при следующей встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Большое спасибо, она прекрасна! Я тоже ношу эквадорские «вышиванки». Мне очень нравится народное ремесло. И, честно говоря, не люблю галстуки – при всяком удобном случае отказываюсь от них. Если бы я знал, что Вы придёте в «вышиванке», обязательно надел бы рубашку с национальным узором.

Юрий Козиятко:

Может быть, это повод для следующего интервью? Например, когда Вы приедете в Минск.

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

С удовольствием! Обычно в зарубежные поездки я надеваю эквадорские рубашки, вышитые вручную.

Юрий Козиятко:

Если вернуться к возможной вашей встрече с президентом Лукашенко. Если бы она состоялась в скором времени, какие вопросы вы бы могли обсуждать, что для Беларуси и Эквадора более актуально – политика или экономика?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Мы ждём президента Лукашенко! Даты визита переносились из-за очень напряженного рабочего графика, и мы это прекрасно понимаем. В любом случае, надеемся, что президент Беларуси сможет посетить нашу страну. А что касается аспектов переговоров – они многообразны. Это и политика, и экономика, ведь наши отношения с Беларусью основываются не только на торговле. У нас похожие политические взгляды на мироустройство и развитие наших стран. Кстати, большой привет Беларуси, которая приняла нас очень тепло, когда мы у вас были! Привет всему представителям этой великой нации!

Юрий Козиятко:

Непростая ситуация в мировой экономике заставляет и Беларусь, и Эквадор искать новые рынки для сбыта товаров, для сотрудничества. И у Беларуси с Эквадором уже сложились такие отношения, но, к сожалению, как мне кажется, пока наш товарооборот можно назвать «банановым». Еще и потому, что основной товар, который мы получаем из Эквадора, это бананы. А Беларусь в в наибольшем количестве продает вам калийные удобрения, но мы хотели бы продавать еще и самосвалы, троллейбусы, автобусы. Скажите, Эквадору нужна белорусская техника?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Именно об этом и идёт речь. Беларусь была техническим центром Советского Союза, у вас невероятная концентрация человеческого таланта, науки, технологий. Эквадору все это крайне необходимо! Конечно же, и рынки сбыта для наших товаров тоже важны. Но больше всего нам нужны научные разработки и технологии производства. В этом Беларусь может очень помочь, не просто предлагая грузовики, а построив нашей стране завод. Вместе с Беларусью мы уже разрабатываем первый эквадорский двигатель. Еще один пример – нам нужны вертолеты МИ. Вместо того чтобы покупать их, мы могли бы создать собственную фабрику, тем более, что многие страны в нашем регионе тоже используют эти вертолеты. По меньшей мере, здесь нужен центр по обучению, сервисный центр. Мы уже договорились вместе с Беларусью собирать беспилотные летательные аппараты. Как видите, у нас есть проекты, которые предполагают передачу технологий. Кроме того, Беларусь нам помогает во многих сферах, имеющих стратегическое значение – система электросетей, геолого- и нефтеразведка.

Юрий Козиятко:

Да, вы разрешили белорусской компании участвовать в разработке нефтяных месторождений. И сегодня «Белоруснефть» вместе с «Петроамазонас» делает это. Я не знаю, есть ли у вас информация, хорошо делает это белорусская сторона или нет? Вас устраивает работа наших специалистов?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Да, «Белоруснефть» работает в Эквадоре, уже имеет блок для разработки. Ведется разведка месторождений. И если результаты будут удачными, то перейдут к добыче нефти. До сих пор у нас не только не было проблем с «Белоруснефтью», но мы очень довольны тем, что столь важное белорусское предприятие работает в нашей стране

Юрий Козиятко:

Я уверен, что белорусская компания не нанесет вам такой ущерб, как нанесла американская компания «Шеврон» при разработке месторождений в прошлые десятилетия. Мы вчера побывали в Эквадорской Амазонии и посмотрели, оценили этот ущерб. Там действительно катастрофическая ситуация. Своими руками потрогали эту землю, напичканную, нашпигованную вредными отходами. Давайте посмотрим.

Юрий Козиятко:

Есть решение суда, но до сих пор американская компания не желает выплачивать компенсацию. Каков будет исход? Почему они не хотят компенсировать тот ущерб, который нанесли вашей стране?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

То, что сделал «Шеврон» в прежние годы, не было случайным. Это умышленное преступление! К примеру: авария танкера «Эксон Вальдез» у берегов Аляски – это ужасная катастрофа, но она была случайностью. Взрыв на нефтяной платформе в Мексиканском заливе несколько лет назад тоже произошел случайно. А загрязнение эквадорской сельвы компанией «Шеврон» намного тяжелее этих двух катастроф. И это было сделано преднамеренно! Чтобы сэкономить деньги, использовались устаревшие технологии, в то время уже запрещенные в Америке. Им не было никакого дела до нашей природы и жизни коренного населения Амазонки. Американская компания не только нанесла урон нашей земле, но и отрицает свою ответственность за это. И когда все было доказано, они начали многомиллионную международную кампанию, чтобы испортить имидж Эквадора, имидж нашей судебной системы, нашего правительства, пытаясь уйти безнаказанными. Но вы были в Амазонии, вы окунули руки в нефть, оставленную здесь десятки лет назад. И рука остается черной от нефти – это грязный след «Шеврона»! Мы уверены, что правда восторжествует, и им придется понести ответственность.

Юрий Козиятко:

Мы вас очень понимаем. Потому что у белорусского народа тоже есть своя беда. В свое время в соседней республике произошла катастрофа — авария на атомной электростанции «Чернобыль». И Беларусь наиболее сильно пострадала. Поэтому мы понимаем вас. Это тоже большая беда. Но, кстати говоря, Беларусь устраняла последствия в основном собственными силами, потому что международные организации не очень-то хотели финансово в этом участвовать. Я знаю, что Вы иногда тоже критикуете международные финансовые институты и США критикуете – я уже перехожу к следующему вопросу. Тем не менее, США – ваш главный экономический партнер сегодня. Скажите, вы не думаете, что вдруг американцы на Вас обидятся и каким-то экономическим способом попытаются отомстить, например, санкции против вашей страны могут ввести?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Мы уважаем свободу мнений, тоже используем это право и просим принимать это! Мы будем выражать наше мнение столько раз, сколько потребуется! Особенно, когда ситуация связана с суверенитетом страны. Мы жестко критиковали международную финансовую бюрократию. Ведь они не стремятся к развитию нашей страны, а лишь защищают интересы капитала, который господствует во всем мире. Мы неоднократно критиковали внешнюю политику США, но не американский народ! Я сам прожил в США 4 года, я люблю эту страну и восхищаюсь американским народом. Никто не является ненавистником американцев, как это иногда хотят представлять. Но когда они в одностороннем порядке накладывают санкции на Венесуэлу, вся Латинская Америка в унисон будет протестовать, ведь речь идет о решениях, не имеющих никакой основы в международном праве. Речь идет лишь о применении силы. И когда происходят такие ситуации, мы их будем осуждать один раз и тысячу раз!

Юрий Козиятко:

В отношении Беларуси тоже применяются санкции. В отношении предприятий и в отношении конкретных людей. Например, многим политикам, судьям и даже журналистам запрещен въезд в страны Евросоюза и США. Как Вы относитесь к такой форме политических отношений к стране? Как вы считаете, это нормальная, цивилизованная политика для 21 века?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

По отношению к нам не доходили до таких крайних мер. Я не знаю подробностей наложенных санкций. Но мне это кажется очень странным, потому что человечество многим обязано Беларуси. Беларусь – героическая нация. Здесь, в Латинской Америке, очень мало знают о Второй мировой войне, о роли советских республик, победивших фашизм. Это были не американцы, как обычно показывают в фильмах, а Красная армия, которая вошла в Берлин! Крах Гитлера начался, когда он развязал войну против Советского Союза. И я знаю о том, что Минск был одним из самых героических городов. Человечество многим обязано Беларуси. И очень жаль, что проявляется это мировое господство – применение такого рода санкций. Нас тоже преследуют односторонними докладами по поводу прав человека. Представьте себе, они говорят о правах человека, имея за спиной Гуантанамо, пытки, убийства! И нас это беспокоит, потому что мы на 100% соблюдаем права человека, свободу выражения мнений. Они считают себя мировыми судьями. Но у нас часто наблюдается (и сейчас страна переживает очень щекотливую ситуацию) вмешательство радикальных правых групп США с тем, чтобы дестабилизировать наши народы! Мы это видим и в Венесуэле, и в Боливии, и в Аргентине. Это – постоянные доклады Госдепа, всевозможные обвинения, глупости тех, кто считает себя хозяевами мира. Также наблюдалось вмешательство американской прессы, кампании дезинформации, участие радикальных правых группировок из оппозиции для того, чтобы дестабилизировать правительство Эквадора.

Юрий Козиятко:

Еще одна тема из вашей жизни. Она актуальна для Беларуси. Денежной единицей Эквадора остается доллар США. В Беларуси тоже в свое время шла речь о том, чтобы перейти на российский рубль. Но тогда возникли сомнения: удастся ли сохранить суверенитет? Скажите, как вам удается сохранять суверенитет здесь, в Южной Америке, в то время как печатный станок находится в Северной Америке?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Это очень сложно. Это одна из самых больших ошибок, которая была допущена предыдущей элитой после кризиса, вызванного ею же самой по причине объединения политической и финансовой власти. Когда банки столкнулись с проблемой, политическая власть, получившая от них финансирование, чтобы прийти к руководству страной, сделала все для спасения толстосумов: Центральный банк включил печатный станок, в три раза увеличил денежную эмиссию и тем самым погубил национальную валюту – сукре. Не найдя лучшего выхода, в качестве платежного средства в Эквадоре ввели американский доллар. Это абсурдно и безответственно! Ведь национальная валюта – один из символов суверенитета страны! Кроме того, денежная политика – это эффективный инструмент и в краткосрочной перспективе. Например, в этом сложном году, когда упали цены на нефть, стоило бы обесценить нашу денежную единицу. Но для США этот внешний шок является положительным, ведь они импортируют нефть, и доллар дорожает. Поэтому мы столкнулись с двойной проблемой: резкое падение цен на нефть привело к проблемам во внешней торговле и в налоговой сфере, но вместо снижения курса нашей национальной денежной единицы, доллар США растет! В жизни и в экономике есть вещи, которые легко сделать, но очень сложно исправить. Мгновенный отказ от доллара сегодня приведет к хаосу в стране, поэтому нам приходится жить под этим финансовым игом, что в условиях падения цен на нефть еще более усложняет экономическое управление страной.

Юрий Козиятко:

Еще один вопрос, господин президент, который касается торгово-экономических отношений Беларуси и Эквадора, и, может быть, он имеет соприкосновение с политикой. Может быть, он не очень приятный. Во время предыдущих визитов – Вашего в Минск и визита президента Беларуси в Эквадор – было заявлено много амбициозных проектов, но многие из них так и остались на бумаге, они не реализуются. Наверное, причины разные, но мне сказали, что одна из причин в том, что Ваши политические противники, оппозиция, тоже находятся во власти и они мешают реализации тех проектов, которые вы подписываете. Это правда?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Нет, нет. Наша оппозиция ужасна, она совсем не демократическая. Единственное, чего она хочет – дестабилизировать правительство. Эти люди постоянно выступают против всего! Хотя меня обеспокоило бы, если бы они в чем-то со мной согласились. Но у нас довольно эффективное правительство, как и правительство президента Лукашенко, и я думаю, что мы достаточно далеко продвинулись в наших отношениях с Беларусью. Хотя, всегда можно двигаться быстрее. Возможно, затруднением стала экономическая ситуация 2015 года.

Юрий Козиятко:

У нас тоже в Беларуси есть оппозиция. Наверно, более слабая, чем у Вас. У вас все-таки чуть-чуть посильнее, но Вы побеждаете на выборах. И мне хотелось до этого интервью посмотреть на Вас со стороны, потому что я впервые в Эквадоре и никогда Вас не видел. Я в понедельник пришел на площадь перед Президентским дворцом, когда была смена караула, когда Вы вышли на балкон и выступали перед многочисленными людьми. И я увидел, что Вы держитесь очень уверенно. У Вас есть контакт с людьми. Они вас поддерживают. Наш президент тоже часто встречается с людьми, у него тоже есть контакт. Скажите, в этом залог президентской работы?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Конечно! Близость к народу и искренность! Но оппозиция знает об этом. И мы сражаемся не только с внутренними силами, но и с внешними. СМИ принадлежат финансовой элите. Это в высшей степени жестокие группировки. На прошлой неделе я находился за пределами страны, и из-за того, что был представлен проект закона, предполагающий большие налоги на наследство богатых людей, они создали общий хаос. Но у нас большинство. А у них сила и, я бы даже сказал, насилие СМИ! Они пытаются посеять панику, неуверенность, разорвать наш контакт с народом. Провоцируют всевозможные инциденты для того, чтобы мы не могли поддерживать эту связь. Но именно эта связь с людьми дала мне такую народную поддержку и привела к такому успеху наше правительство, которое находится у власти в течение 8 лет.

Юрий Козиятко:

Но Вам на днях пришлось отозвать этот закон.

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Еще раз подчеркиваю, что на прошлой неделе я был на саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Я сейчас занимаю пост председателя СЕЛАК. И мои противники воспользовались моим отсутствием для того, чтобы спровоцировать волнения. Видя такую реакцию, и в преддверии 5 июля, когда начнется визит Папы Римского, я временно отозвал проекты законов. Поскольку они не были поняты народом, и для того, чтобы обсудить их на национальном уровне. Оппозиция заявляет, что эти законы вредят бедным и среднему классу, что их принятие связано с отчаянным поиском денежных средств. Лишь тот, кто вообще ничего не понимает, полный невежда в экономике может делать подобные заявления. Кто будет ждать чьей-то смерти, чтобы получить доход? Это же абсурд! Новый налог должен уравнивать распределение в обществе. Латинская Америка – регион планеты, который более других страдает от неравенства. Одни люди рождаются в «золотой колыбели» и получают все в наследство от родителей, у других нет ничего, и они всю жизнь остаются нищими, несмотря на все усилия. Мы стараемся исправить ситуацию. Но из-за того, что мы осмелились ввести большой налог на наследство богатых, оппозиция спровоцировала волнения, ссылаясь на то, что этот закон затрагивает интересы бедных и среднего класса. Поэтому я сказал: хорошо, давайте обсудим. Если вы мне докажете, что эти законы идут в ущерб бедным, в ущерб среднему классу, я их забуду. Если вы мне докажете, что это сделано в стремлении пополнить бюджет, я их тоже забуду. Но если вы не сможете это доказать, я снова представлю их, и все увидят, какие же вы лжецы!

Юрий Козиятко:

Это идеи социализма. И Вы говорите, что строите социализм 21 века. В прошлые века так никто его толком построить не смог, а Вы верите, что вам удастся?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Я не хочу преувеличивать, но мы рискуем жизнью! Латиноамериканская элита ужасна, готова на все, чтобы сохранить свое привилегированное положение.

Справка:

Президент Корреа оказался заложником в 2010 году.

Мятеж подняли полицейские эквадорской столицы. Центр Кито ощетинился баррикадами, к бунту присоединились бандиты из городских трущоб и боевики из ультраправых группировок.

Рафаэль Корреа отправился к мятежникам безо всякой охраны. Выступая, он разорвал на себе рубашку, демонстрируя отсутствие бронежилета, и воскликнул: «Вы хотите убить своего президента? Вот он я – убейте, если хотите предать родину!» В него бросили из толпы несколько гранат со слезоточивым газом. Взрыв одной из них повредил президенту ногу, и бунтующие полицейские конвоировали национального лидера в госпиталь, одна из палат которого на несколько часов стала для Корреа тюрьмой. Поздно вечером больницу штурмом взяла армия, которая сохранила верность президенту и освободила его.

Бунт был подавлен почти бескровно. Президент Эквадора возложил вину за мятеж на своего политического противника Гутьерреса и назвал это попыткой государственного переворота.

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Я хотел бы, чтобы Беларусь и весь мир знали, что Латинская Америка – более других страдающий от неравенства континент на планете. Простой вопрос: наша история началась вместе с историей США, сегодня они – сверхдержава, так почему же Латинская Америка все еще остается малоразвитой? Есть много ответов. Но один из них – формирование элиты, которая сконцентрировала все в своих руках, передавая власть и богатства из поколения в поколение. А всех других людей исключили из этой системы. Здесь вы найдете роскошные клубы, эксклюзивные школы – все эксклюзивное, чтобы отделиться от остальных. Мы стараемся убрать неравенство – это и есть социализм 21 века. Он не отрицает необходимости рынка, частного капитала, но, по крайней мере, это должен быть современный капитализм, предполагающий демократизацию средств производства. Когда два процента семей владеют девяносто процентами крупнейших предприятий, о какой демократии можно говорить? У нас есть оппозиционный кандидат, кандидат в президенты, который зарабатывал 70 тысяч долларов в месяц, в то время как среднемесячная зарплата рабочего едва достигает 300 долларов. За два месяца этот кандидат зарабатывал столько же, сколько рабочий за 30 лет, за всю жизнь! Разве это можно назвать меритократией? Это эксплуатация в чистом виде. Мы боремся с этим. Но это очень сложно, ведь они сохраняют экономическую власть, контроль над СМИ, имеют влияние в вооруженных силах, международную поддержку стран, которые пытаются дестабилизировать наши правительства. Это упорная борьба. Но мы верим в то, что вместе с нашим народом победим в ней.

Юрий Козиятко:

Это Ваше право, это Ваша политика. У нас тоже в стране президент имеет право проводить свою политику. У нас в этом году, в октябре, выборы президента. Если Александр Лукашенко примет решение участвовать в этих выборах, Вы бы хотели что-то пожелать ему?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Конечно же, огромной удачи! Если бы завтра и у нас были выборы, мы бы снова победили, ведь у нас народная поддержка. Несмотря на силу, экономические ресурсы и даже влияние в вооруженных силах наших противников. Президентские выборы в Эквадоре пройдут в феврале 2017 года. Остается меньше двух лет. И они знают, что если мы выставим кандидатуру в 2017 году, мы выиграем выборы.

Юрий Козиятко:

Вы будете участвовать в этих выборах через два года?

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

У нас есть 2/3 Национальной Ассамблеи, народ демократическим путем выразил нам свое доверие, поэтому у нас есть возможность внести поправки в Конституцию. Мы предлагаем поправку, которая позволит выдвигать свою кандидатуру на выборы столько раз, сколько будет необходимо. Это не значит, что дается карт-бланш президенту. Это всего лишь позволяет быть кандидатом. Лично я не хочу выдвигать свою кандидатуру. Но учитывая, как идут дела, возможно, мне придется сделать это.

Юрий Козиятко:

Тогда мы желаем вам удачи!

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Самое главное, чтобы продолжалась «Гражданская революция». Я всегда говорю, что все мы и каждый из нас нужны – от простого чистильщика обуви до президента республики. Но никто не должен быть незаменимым. Мы очень сильно продвинулись вперед, но нам еще есть над чем работать, чтобы прийти к справедливой стране с равным распределением и равными возможностями. Я изучал показатели Беларуси. Например, коэффициент Джини – главный показатель неравенства в мире. Индекс Джини в Беларуси – 0,26, если не ошибаюсь. В Латинской Америке он в два раза выше. Наш индекс – 0, 44. Это означает, что мы в высшей мере неравная страна. А Беларусь – в высшей мере равная. Примите наши поздравления! Это то, к чему мы стремимся в Эквадоре, к более справедливому обществу. Честно говоря, Эквадор и Латинская Америка должны учиться многому у Беларуси, извлечь уроки из ее истории. Беларусь – пример героизма. Огромный привет белорусскому народу и президенту Лукашенко!

Юрий Козиятко:

Спасибо, господин президент! Я думаю, нам тоже есть, чему поучится у вас. И это главное. Это основа для сотрудничества двух стран.

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор:

Спасибо!