В Астане состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и Китая

Поддерживать друг друга в отстаивании национальных интересов на международной арене. Такая договоренность достигнута 20 мая между Беларусью и Китаем в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического и международного сотрудничества. Также шла речь о взаимодействии в рамках ШОС и БРИКС. Китайская сторона поддержала Беларусь в плане углубления взаимодействия с этими организациями. Сергей Алейник в свою очередь выразил поддержку выдвинутых КНР глобальных инициатив, направленных на укрепление диалога между государствами.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Китая прошла в Астане. В столице Казахстане в эти дни проходит заседание СМИД ШОС. Хотя наша страна пока не является участником Шанхайской организации сотрудничества, ввиду насыщенной повестки главы ведомств пригласили своего белорусского коллегу уже сейчас. Зарубежные СМИ называют это «значимым шагом в наращивании потенциала ШОС».