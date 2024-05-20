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Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Камеруном – Лукашенко

20 мая 2024 08:24
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Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Камеруном. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко его камерунскому коллеге Полю Бийя по случаю Национального дня, который 20 мая отмечается в этой африканской республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия с Камеруном – Лукашенко-1

Для камерунского народа этот праздник – один из важнейших национальных символов единства и патриотизма, – говорится в поздравлении. Сегодня официальный Минск готов сотрудничать с Камеруном по различным направлениям. В фокусе внимания, конечно, прежде всего вопросы торгово-экономического характера.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что реализация проектов в отрасли механизации сельского хозяйства, развития инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых с участием белорусской стороны могла бы способствовать дальнейшему укреплению аграрного и промышленного потенциала государства на пользу его граждан.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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