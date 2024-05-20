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Елфимов: Зеленский после 21 мая – это абсолютная невозможность каких-либо переговоров

20 мая 2024 08:22
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: Зеленский после 21 мая – это абсолютная невозможность каких-либо переговоров-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Завтра 21 мая. Что это значит? Сейчас поймете.

Можно уже не сомневаться, что судьба устроила настоящее соревнование: кто быстрее изгонит Зеленского из власти – внутренний переворот каких-то недовольных украинцев или российская армия? Почему нет третьего варианта, казалось бы, самого быстрого? Это когда Зелю от власти освободят те, кто его туда и поставил, то есть сами американцы.

Президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены «из-за военного положения и всеобщей мобилизации». Если Зеля остается, то происходят две вещи. Первая, – война продолжается и якобы до победного конца или, точнее, до последнего украинца. Это тоже конец, только растянутый и мучительный, чего и надо американцам. Вторая вещь – с 21 мая Зеленский официально становится узурпатором, и это делает даже гипотетическую возможность переговоров с ним о мире бессмысленной.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов

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