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Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС

20 мая 2024 14:42
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в заседании СМИД ШОС. Хотя наша страна пока не является участником Шанхайской организации сотрудничества, ввиду насыщенной повестки главы ведомств пригласили своего коллегу уже сейчас. Зарубежные СМИ называют это значимым шагом в наращивании потенциала ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС-1

Наша делегация примет участие в заседании Совета и коллективной встрече с президентом Казахстана. Кроме того, запланирован ряд двусторонних переговоров и мероприятий. В повестке дня Совета министров иностранных дел серия важных вопросов международного сотрудничества.

Главы ведомств обменяются мнениями по актуальным проблемам мировой повестки, рассмотрят аспекты текущего положения дел в пространстве Организации. Особое внимание вопросам подготовки предстоящего саммита ШОС, который состоится в июле в Астане. В этом же месяце Беларусь планирует стать полноправным членом Организации.

# Международное сотрудничество

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