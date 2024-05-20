Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник прибыл в Астану для участия в заседании СМИД ШОС. Хотя наша страна пока не является участником Шанхайской организации сотрудничества, ввиду насыщенной повестки главы ведомств пригласили своего коллегу уже сейчас. Зарубежные СМИ называют это значимым шагом в наращивании потенциала ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша делегация примет участие в заседании Совета и коллективной встрече с президентом Казахстана. Кроме того, запланирован ряд двусторонних переговоров и мероприятий. В повестке дня Совета министров иностранных дел серия важных вопросов международного сотрудничества.

Главы ведомств обменяются мнениями по актуальным проблемам мировой повестки, рассмотрят аспекты текущего положения дел в пространстве Организации. Особое внимание вопросам подготовки предстоящего саммита ШОС, который состоится в июле в Астане. В этом же месяце Беларусь планирует стать полноправным членом Организации.