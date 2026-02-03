Контрабанда будет всегда, пока Литва не начнёт сотрудничать с РБ – Лазуткин о шарах с сигаретами

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Несмотря на безветренную погоду, над Литвой и Польшей снова заметили шары с сигаретами. Литовская полиция в местах падения шаров задержала литовских контрабандистов, но в эскалации снова обвинили Беларусь.
Кто заказчик этой информационной операции и что означает загадочная «нулевая фаза» в документах НАТО – расскажем в занимательной политологии.
Самые дешевые белорусские сигареты стоят доллар. Но как только пачка пересекает границу, в Литве и Польше она стоит 5, в Швеции и Норвегии – 15, а в Нидерландах и Британии все 20 долларов. Если покупать сигареты здесь и доставлять туда, прибыль доходит до 20 раз.
И это главная причина, по которой контрабанда годами идет через Литву. Правда, в основном сигареты возят грузовыми и легковыми машинами, а также по железной дороге. Но стоило на прошлой неделе начаться проблемам с оформлением на литовской таможне, как тут же шары, о которых мы забыли, снова полетели вверх.
Скорее всего, контрабандисты посчитали, что проблемы на литовской таможне надолго, а тут еще Латвия начала отменять автобусные рейсы. Поэтому заработал воздушный мост – то есть власти прибалтийских государств сами спровоцировали контрабандистов, послав им сигнал, что граница, возможно, будет закрыта.
Андрей Лазуткин:
Правда, сначала шары увидели на территории Польши, а потом их заметил американский «Институт изучения войны». Это главный центр, который занимается анализом войны в Украине. И вот на сайте ISW 31 января появляется большая военная сводка, где говорится, что Беларусь и Россия начали некую «нулевую фазу» – то есть готовят нападение на страны НАТО.
Фаза нулевая, потому что ничего не происходит и показать нечего, но якобы началась информационная операция. То есть литовцы сами возили контрабанду, сами испугались, сами об этом написали. А виновата Беларусь.
Подробности в видео.