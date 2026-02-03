Контрабанда будет всегда, пока Литва не начнёт сотрудничать с РБ – Лазуткин о шарах с сигаретами

Андрей Лазуткин, политолог:

Несмотря на безветренную погоду, над Литвой и Польшей снова заметили шары с сигаретами. Литовская полиция в местах падения шаров задержала литовских контрабандистов, но в эскалации снова обвинили Беларусь.

Кто заказчик этой информационной операции и что означает загадочная «нулевая фаза» в документах НАТО – расскажем в занимательной политологии.

Самые дешевые белорусские сигареты стоят доллар. Но как только пачка пересекает границу, в Литве и Польше она стоит 5, в Швеции и Норвегии – 15, а в Нидерландах и Британии все 20 долларов. Если покупать сигареты здесь и доставлять туда, прибыль доходит до 20 раз.

И это главная причина, по которой контрабанда годами идет через Литву. Правда, в основном сигареты возят грузовыми и легковыми машинами, а также по железной дороге. Но стоило на прошлой неделе начаться проблемам с оформлением на литовской таможне, как тут же шары, о которых мы забыли, снова полетели вверх.

Скорее всего, контрабандисты посчитали, что проблемы на литовской таможне надолго, а тут еще Латвия начала отменять автобусные рейсы. Поэтому заработал воздушный мост – то есть власти прибалтийских государств сами спровоцировали контрабандистов, послав им сигнал, что граница, возможно, будет закрыта.