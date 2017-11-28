В 2018-м начнется реализация дорожной карты между Минском и Каракасом: рассказываем подробности

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой. Сегодня об этом шла речь в ходе встречи Александра Лукашенко с вице-президентом этой страны Рикардо Менендесом. Как отметил белорусский лидер, в двусторонних отношениях есть нерешенные вопросы, однако они не должны сдерживать развитие сотрудничества. Уже в 2018-м начнется реализация дорожной карты между Минском и Каракасом. В этом же году глава государства намерен совершить визит в Боливарианскую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Венесуэла перезагружают экономические связи. Сейчас – этап согласования общих приоритетов и целей. Условно они делятся две части. Первая состоит из уже существующих проектов. Это СП по сборке белорусских тракторов, грузовиков, крупнейший в латинской Америке завод стройматериалов. Потенциал – не только рынок Венесуэлы, а вся Латинская Америка. Набрав быстрый темп при Чавесе, проекты застыли после его трагического ухода. В октябре Президенты договорились о перезагрузке, дали задание составить дорожную карту. А вчера завершилась ее доработка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы что-то не можем сегодня решить, мы должны это отодвинуть в сторону и дорожную карту составить таким образом, чтобы мы могли двигаться вперед. В противном случае, стороны могут больше потерять, чем те проблем, которые у нас существуют. Самое странное, что сегодня у нас есть то, что нужно вам. В полном объеме. То острое, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. И мы даже на этом можем что-то заработать. Думаю, это надо положить в основу наших договоренностей и дорожной карты. От сегодняшнего вашего визита в Беларусь и заседания совместной комиссии, господин Менендес, зависит очень многое, по крайней мере, от этого зависит содержание новой страницы наших отношений.

Вторая, еще одна сторона белорусско-венесуэльского сотрудничества – потенциально возможные проекты. Здесь просто непаханое поле. Боливарианская республика недостаточно производит собственных потребительских товаров. Ежегодно тратит на их покупку за границей миллиарды долларов. Запуск своих предприятий при помощи белорусских специалистов – возможный сценарий применительно почти к любой сфере экономики. Пока что наиболее вероятные направления –– промышленность, нефтехимия и сельское хозяйство.

Рикардо Менендес, вице-президент по вопросам планирования – министр планирования Боливарианской республики Венесуэла:

Передаю вам теплое приветствие от Президента Венесуэлы. Он сам лично отслеживал все моменты - с начала этого визита и до конкретных договоренностей и встреч, которые мы сейчас проводим. После вашей встречи с президентом Мадуро было много направлений для размышлений, и как раз над этими проектами мы сейчас работаем.

Планирование в бизнес-среде называют уделом успешных. А в отношении государств наличие долговременной стратегии – признак серьезности декларируемых планов.

Горин Евгений, СТВ:

Дорожная карта – это пошаговый сценарий реализации достигнутых договоренностей. Визит в Беларусь вице-президента Венесуэлы по вопросам планирования после недавних переговоров лидеров наших стран – свидетельство глубокой заинтересованности в достижении поставленных целей.