Александр Лукашенко подтверждает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает курс на развитие тесных отношений с Венесуэлой. В следующем году глава государства намерен совершить визит в Боливарианскую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 ноября об этом шла речь в ходе встречи Александра Лукашенко с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом. Как отметил белорусский лидер, в двусторонних отношениях есть нерешенные вопросы, однако они не должны сдерживать развитие сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если мы что-то не можем сегодня решить, мы должны это отодвинуть в сторону и дорожную карту составить таким образом, чтобы могли двигаться вперед. В противном случае мы можем больше потерять, чем те проблемы, которые у нас сегодня существуют. И самое странное, что сегодня у нас есть то, что нужно вам. В полном объеме. То острое, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. И мы даже на этом можем что-то заработать. Думаю, это надо положить в основу наших договоренностей и дорожной карты. От сегодняшнего вашего визита в Беларусь и заседания совместной комиссии зависит очень многое. От этого зависит содержание новой страницы наших отношений.

Рикардо Менендес, вице-президент по вопросам планирования – министр планирования Боливарианской Республики Венесуэла:

Передаю вам теплое приветствие от Президента Венесуэлы. Он сам лично отслеживал все моменты – с начала этого визита и до конкретных договоренностей и встреч, которые мы сейчас проводим. После вашей встречи с Президентом Мадуро было много направлений для размышлений, и как раз над этими проектами мы сейчас работаем.

Напомним, в октябре на переговорах Александра Лукашенко и Николаса Мадуро в Минске Беларусь и Венесуэла договорились в ближайшие годы значительно расширить сотрудничество по всем направлениям.