«У Беларуси прекрасный имидж»: посол Казахстана Ергали Булегенов завершает дипломатическую миссию в Беларуси

Глава государства поблагодарил дипломата за службу и подчеркнул, что он всегда может чувствовать себя в нашей стране как дома. Минск и Астана – давние и надежные партнеры. Государства связывают крепкие политические и экономические связи. Об этом говорят и цифры. Товарооборот только в этом году увеличился на 60%.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жизнь дипломатов такая, как и у военных. Отслужил срок – уехал на другую работу, на Родину, еще куда-то. Мы это понимаем. Но еще раз подчеркиваю: вы для нас человек не чужой. Вы делали очень много для того, чтобы у нас были хорошие отношения между странами, вы настоящий представитель казахстанского народа, делали все, чтобы наши народы были близки. Я не собираюсь говорить о продвинутых наших отношениях. Это одна из самых близких стран, с которым мы имеем самые близкие отношения. Казахстан. Мы в экономическом союзе с вами, у нас нет политических разногласий, мы одинаково смотрим на повестку дня международных отношений. Словом, расхождений у нас нет практически никаких. И в этом большая ваша заслуга – в укреплении дружбы между Казахстаном и Беларусью. Поэтому вы для нас друг. И печально, что друзьям приходится менять свою работу на другую. В этом смысле ваша служба. Но надеюсь, что вы навсегда останетесь другом белорусского народа, нашего государства, и где бы вы ни работали впредь, вы будете помнить, что часть вашей жизни была посвящена Беларуси. И что-то здесь у вас останется.

Как подчеркнул дипломат, две страны сближает общая история и тесные контакты на политическом уровне. Ергали Булегенов возглавлял дипломатическую миссию с 2012 года и, как признался журналистам, покидает Беларусь с небольшой грустью. За время своей службы он успел по-настоящему полюбить нашу страну и сохранит самые теплые воспоминания.