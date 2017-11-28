«У Беларуси прекрасный имидж»: посол Казахстана Ергали Булегенов завершает дипломатическую миссию в Беларуси

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Казахстана 28 ноября обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с послом этой страны. Ергали Булегенов завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поблагодарил дипломата за службу и подчеркнул, что он всегда может чувствовать себя в нашей стране как дома. Минск и Астана – давние и надежные партнеры. Государства связывают крепкие политические и экономические связи. Об этом говорят и цифры. Товарооборот только в этом году увеличился на 60%.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь дипломатов такая, как и у военных. Отслужил срок – уехал на другую работу, на Родину, еще куда-то. Мы это понимаем. Но еще раз подчеркиваю: вы для нас человек не чужой. Вы делали очень много для того, чтобы у нас были хорошие отношения между странами, вы настоящий представитель казахстанского народа, делали все, чтобы наши народы были близки. Я не собираюсь говорить о продвинутых наших отношениях. Это одна из самых близких стран, с которым мы имеем самые близкие отношения. Казахстан. Мы в экономическом союзе с вами, у нас нет политических разногласий, мы одинаково смотрим на повестку дня международных отношений. Словом, расхождений у нас нет практически никаких. И в этом большая ваша заслуга – в укреплении дружбы между Казахстаном и Беларусью. Поэтому вы для нас друг. И печально, что друзьям приходится менять свою работу на другую. В этом смысле ваша служба. Но надеюсь, что вы навсегда останетесь другом белорусского народа, нашего государства, и где бы вы ни работали впредь, вы будете помнить, что часть вашей жизни была посвящена Беларуси. И что-то здесь у вас останется.
Как подчеркнул дипломат, две страны сближает общая история и тесные контакты на политическом уровне. Ергали Булегенов возглавлял дипломатическую миссию с 2012 года и, как признался журналистам, покидает Беларусь с небольшой грустью. За время своей службы он успел по-настоящему полюбить нашу страну и сохранит самые теплые воспоминания.
Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
У Беларуси прекрасный имидж. Это белая, чистая Русь, где безопасно, спокойно. Прельщает то, что хранят историю. Бывая в разных уголках Беларуси и на открытии памятников нашим казахстанцам, которых немало здесь полегло, 84 казахстанца стали героями СССР в боях за освобождение Беларуси.