Главы стран ОДКБ проведут сессию Совета коллективной безопасности в Минске 29 ноября

Новости Беларуси. Угроза ИГИЛ и новой волны террористических атак – глобальную безопасность обсудят на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Встреча глав стран ОДКБ пройдет 29 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в саммите примет и президент Александр Лукашенко. Разговор пойдет о противостояние кибератакам и использованию оружия массового поражения. Главы государств обменяются мнениями о выполнении решений предыдущих сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, будут подведены итоги белорусского председательства в организации в этом году. Наша страна ставила задачи усилить влияние ОДКБ на международной арене, повысить оперативную готовность коллективных сил.