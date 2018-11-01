«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:

Когда мы говорим о сотрудничестве между двумя странами, дипломатические отношения, политические, простой народ смотрит на это, как на какую-то стандартную фразу, которую слышит по телевизору или в пресс-коммюнике.

На этот раз показали народу конкретные действия. Например, этот прямой рейс Минск-Кишинев, на котором я прилетел, был одним из первых пассажиров. Поэтому я абсолютно уверен, что он будет загружен, этот рейс. Мы смотрели, очень много хороших стыковок: и в Кишиневе, и в Минске.

Кроме этого, я говорю опять же конкретно абсолютно, когда в Кишиневе на улицах ездят белорусские троллейбусы. Вот это конкретные дела в результате хороших отношений между нашими странами.