«Уверен, что он будет загружен». Премьер-министр Молдовы о рейсе Кишинёв-Минск и о сотрудничестве между странами

Новости Беларуси. 1 ноября состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы
В числе прочих был затронут вопрос авиасообщения между двумя странами.
Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Когда мы говорим о сотрудничестве между двумя странами, дипломатические отношения, политические, простой народ смотрит на это, как на какую-то стандартную фразу, которую слышит по телевизору или в пресс-коммюнике.
На этот раз показали народу конкретные действия. Например, этот прямой рейс Минск-Кишинев, на котором я прилетел, был одним из первых пассажиров. Поэтому я абсолютно уверен, что он будет загружен, этот рейс. Мы смотрели, очень много хороших стыковок: и в Кишиневе, и в Минске.
Кроме этого, я говорю опять же конкретно абсолютно, когда в Кишиневе на улицах ездят белорусские троллейбусы. Вот это конкретные дела в результате хороших отношений между нашими странами.
Напомним, прямой рейс Минск-Кишенев был открыт 30 октября. В столицу Молдовы самолеты из Беларуси будут курсировать пять раз в неделю.