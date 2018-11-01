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«Минск имеет особенное значение в процессе диалога между разными странами» – Посол Сербии в Беларуси на Мюнхенской конференции

01 ноября 2018 06:23
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Новости Беларуси. Мюнхенская конференция по безопасности – один из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь решаются вопросы сотрудничества в военной сфере.

«Минск имеет особенное значение в процессе диалога между разными странами» – Посол Сербии в Беларуси на Мюнхенской конференции-1

Встречи Основной группы принимали лидеры большой политики – Россия, США, Китай. И вот теперь впервые масштабные переговоры проходят в Минске. Стоит отметить, что Беларусь, благодаря имиджу мирного и стабильного государства, все чаще выбирают местом для проведения важнейших международных переговоров.

«Минск имеет особенное значение в процессе диалога между разными странами» – Посол Сербии в Беларуси на Мюнхенской конференции-4

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
Снова подтверждается, что Минск имеет особенное значение в процессе диалога между разными странами и между Западом и Востоком.

В эти дни в Минске собралась представительная делегация – от журналистов до глав государств. В центре внимания – отношения по линии Восток-Запад, региональные конфликты, реализация Минских договоренностей, экономическая ситуация в Восточной Европе.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

# Международная политика # Велько Ковачевич # Фотофакт

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