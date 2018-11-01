Председатель Мюнхенской конференции по безопасности: Надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко прислушается международное сообщество

Новости Беларуси. Сохранение мира на планете. Один из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире – Мюнхенскую конференцию по безопасности – принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая ее 31 октября, Президент Беларуси сделал ряд важных заявлений. Прежде всего, они касаются ситуации на востоке Украины и роли нашей страны в сохранении стабильности в регионе. Александр Лукашенко озвучил и ряд инициатив, которые помогут оживить «Минский процесс».

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Такие инновационные предложения, высказанные Президентом Беларуси, могут придать импульс переговорному процессу и наполнить его новой энергией. Так считают эксперты, которые 1 ноября продолжают работу в Минске. В частности, такое мнение озвучил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подводя итоги встречи Основной группы. Он также высказал заинтересованность в участии белорусского лидера в февральской сессии форума.