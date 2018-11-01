«У нас добрые отношения. Я хочу вас заверить, что так оно и будет». Александр Лукашенко – премьер-министру Молдовы

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Молдовы должен достичь полумиллиарда долларов, а сотрудничество необходимо развивать благодаря новым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу 1 ноября озвучил глава нашего государства на встрече с премьер-министром Молдовы. Обсуждались двусторонние отношения, а также актуальная в эти дни тема безопасности в регионе. Напомним, глава молдавского правительства прибыл в Минск для участия в Мюнхенской конференции.

Что касается двусторонних отношений, то наш товарооборот в последние годы составляет чуть более 220 миллионов долларов. Обе стороны видят потенциал. В Молдове также действуют более 60 наших представительств и дистрибьюторов. В основе белорусского экспорта – нефтепродукты, тракторы, лесоматериалы. Импорт – знаменитые молдавские вина и фрукты. Впрочем, ранее стороны договорились сделать ставку на производственную кооперацию. В Кишиневе еще в 2012 году при помощи белорусов наладили сборку троллейбусов. Есть желание расширить ассортимент совместной продукции автобусами, мини-тракторами, оборудованием для АПК, молочными продуктами, детским питанием, строительными материалами.

Кроме того, хотят увеличить поставки лекарств и наладить сотрудничество в строительстве дорог. Объем вложений в общие проекты оценивают в 400 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кроме обсуждения проблем в составе Основной группы Мюнхена, у вас есть возможность еще раз взглянуть на Беларусь, посмотреть, где мы недорабатываем, (это очень важно, особенно с точки зрения правительства) и, возможно, найти новые направления сотрудничества. Конечно, с Молдовой у нас сотрудничество давнее. Мы уже определились, по многим направлениям идет сотрудничество. У нас и товарооборот приличный уже. Но на полмиллиарда надо выходить однозначно (мы имеем такие возможности) и добавлять к традиционным направлениям нашего сотрудничества направления, которые отсутствуют. Мы, наконец, открыли рейс Кишинев-Минск. Я уверен, что это будет нормальный рейс, загруженный рейс. Наши люди туда с удовольствием будут туда летать, ваши будут приезжать, прилетать к нам. Особенно в плане бизнеса, новых контактов, да и туризма и так далее. Это новое окно возможностей.