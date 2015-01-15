Новости Беларуси. Системный подход. Подготовить комплексный план по улучшению условий продажи неэксплуатируемых жилых домов 15 января поручил мэр Минска Андрей Шорец на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Сейчас в столице более двухсот неиспользованных строений, причём львиную долю на карте проблемных объектов занимают отселённые жилые дома.

Здания «под снос» небезопасны. По данным МЧС, только за 2014 год там произошло 50 пожаров. В то же время грамотный маркетинг проблемных объектов даст хороший экономический эффект: денежные средства, вырученные на аукционных торгах, пойдут в казну города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.