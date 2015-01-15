В Беларуси временно приостановлена работа крупных продуктовых и сетевых магазинов

Новости Беларуси. В Беларуси временно приостановлена работа порядка тысячи объектов торговли. Среди них крупные продуктовые и сетевые магазины. Об этом сообщил главный санитарный врач страны. Игорь Гаевский отметил: на такие меры пошли после проведения проверок. Только за декабрь инспекторы посетили более пяти тысяч субъектов хозяйствования.

Нарушения обнаружены практически в каждом пятом. В их числе — продажа просроченных продуктов, отсутствие маркировки на товаре и антисанитария.

Добавим, более 200 продуктовых магазинов закрыты согласно Указу Президента «О дополнительных мерах по защите прав потребителей». Документ вступил в силу в декабре 2014 года.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Я даже больше хотел, чтобы это было стимулом, чтобы этим наказанием можно было бы пользоваться меньше. Люди, понимая, что такая угроза существует, просто выстраивали свою работу так, чтобы не попадать под действия 567 Указа.

Отметим, предписание о закрытии объектов торговли – крайняя мера. Она применяется в случае, если нарушения носят комплексный и регулярный характер. Как отмечают в санэпидемслужбе, большинство магазинов нарушения устраняют. В срок от двух до 90 дней. Так, из тысячи закрытых точек торговли, на данный момент возобновили работу более 500, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.