Палата представителей единогласно согласилась на предложение Президента назначить премьер-министром Беларуси Андрея Кобякова

Новости Беларуси. 15 января Палата представителей дала согласие на назначение премьер-министром страны Андрея Кобякова. Ради такого повода депутаты собрались на внеочередную сессию. Кандидатуру нового премьера представил Александр Лукашенко. Выступая перед депутатским корпусом, Президент обозначил ключевые задачи, которые стоят сегодня перед обновленным Правительством, отметив при этом, что работать всем придется в непростых условиях.

Эта сессия белорусского Парламента — внеочередная. В овальном зале собираются депутаты, Правительство, представители Администрации Президента, губернаторы и руководители крупнейших СМИ, концернов и банков. Пригласили и послов зарубежных стран. Повод для встречи весомый. Почти на треть обновлен состав Совета Министров.

Наталья Кучинская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Есть вполне определенные ожидания и чаяния. В первую очередь это ожидание того, что ситуация, сложившаяся в белорусской экономике, стабилизируется.

Александр Цецохо, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наряду с экономическими проблемами, которые, естественно, в первую очередь влияют на все остальное, в том числе и на социальную сферу, конечно, ожидания во многом на развитие социальной сферы.

Команда Правительства изменилась перед новым годом. Было время за праздники освоиться в новых креслах. Вот Владимир Зиновский — долгое время возглавлял Национальный статистический комитет, а теперь стал руководителем министерства экономики. Именно министра в отрасли Президент называет главным звеном — ему все карты в руки и море полномочий.

Владимир Зиновский, министр экономики республики Беларусь:

К сожалению, были некоторые мои коллеги такие, которые всегда приходили и говорили: «Что будем дальше делать?». Безусловно, это правильно, что определяющая роль лежит на министрах. В первые дни действия Правительства мы ушли от 30-процентного налога на продажу валюты, более или менее стабилизировался курс. Это уже говорит о том, что действия Правительства абсолютно правильные. Самое главное теперь, чтобы с первого дня нового года заработала промышленность, сельское хозяйство, самое главное — продавались товары. Тогда мы постепенно будем уходить от тех проблем, которые имеем.

Начало работы, как обычно, в овальном зале начинается со звуков национального гимна. И в этот раз традиции не изменяют.

На должность Главы правительства Президент утвердил Андрея Кобякова. Его, соблюдая все каноны, и представляет депутатскому корпусу. Александр Лукашенко должен заручиться согласием Парламента, поэтому лично объясняет, чем руководствовался, принимая важное кадровое решение.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Назначая и представляя вам нового премьер-министра, уважаемые друзья, я исходил не из того, что это мой или чужой человек. Я не исходил из того, это националист или интернационалист. Я вообще из этих позиций не исхожу! У нас нет ни в элите, ни в Парламенте, ни в обществе глубоких расколов между слоями, частями общества. У нас общество более-менее монолитное. Но как в любой семье — разные люди, но они никак не влияют на ситуацию в нашем обществе.

Поэтому, назначая новых министров, вице-премьеров и определяя премьер-министра, я исходил исключительно из профессиональных качеств. И думаю, что назначение для Андрея Владимировича, почти для вас всех не явилось какой-то находкой Президента. Вы прекрасно видели — они все на виду, люди, которые сегодня могут руководить Правительством. Меня подкупало, что он — от земли, наш человек, нормальный человек. У него семья здесь, дети. Он болеет за этот клочок земли. Он пришел от земли, прошел все ступени, понимает все, что сегодня нужно делать.

Именно перед премьером стоит главная задача — координация всех ведомств и госорганов. Президент требует приступить к работе без раскачки! Меньше заседаний — больше инициативы! Глава государства предлагает учитывать также равенство всех форм собственности, не вмешиваться в добросовестную конкуренцию, быть открытыми — особенно обсуждая стратегические документы. В первую очередь Совмину предстоит не только стабилизировать ситуацию в экономике, но и развивать ее. В конце 2014 проблем хватило. И сжатие рынков, и обвал цен на нефть, и парад девальваций у соседей, война под самым боком у страны. Все это в итоге «срикошетило» по открытой экономике Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В это сложное время можно и нужно рассчитывать только на себя. Если кто-то со стороны нам сможет помочь — это будет в плюс. Не надо рассчитывать ни на Запад, ни на Восток, ни на Россию, ни на Украину — ни на кого. Исходить нужно только из собственных ресурсов, и для этого есть необходимые условия.

Если мы решим только один вопрос — диверсификации экспорта (в плане выпадающих продаж наших товаров в Россию хотя бы), то есть переориентируем продукцию на другие рынки, то мы уйдем от обвалов и несчастий в экономике, в финансах. Поэтому вопрос номер один — диверсификация экспорта. Если и есть что-то новое в этом, то это надо сделать мгновенно, потому что времени на это нет. И этот процесс пошел.

В этой непростой ситуации Беларуси приходится балансировать между Западом и Востоком. Сотрудничать и с Россией, и с ЕС. Некоторые политологи пытаются, пользуясь сложным моментом, спекулировать на этой многовекторности. Делают прогнозы — мол, с кем все же будет «дружить» Беларусь? Куда развернется страна? Александр Лукашенко жестко прокомментировал подобные «спичи» и домыслы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Россию нам никто не заменит. И когда мы ведем и будем вести диалог с Западом, с ЕС, с Америкой, другими, мы задаем один вопрос, я об этом открыто говорю, – если вы нам намекаете на наши отношения с Россией, конкретный вопрос — вы нам замените Россию? Нет. Тогда зачем вы нас тянете в болото? На примере братской Украины мы уже убедились, во что это выливается в крайнем случае. Не дай Бог. Поэтому мы с Российской Федерацией, установив многоформатные отношения, вести себя как с очень близким, братским нам государством.

Я всегда говорил и говорю: Это — наша Россия. Мы теснейшим образом (и исторически, и ментально, и экономически) связаны с этой страной! И когда нам было трудно, чего бы это ни стоило мне, вам, другим — Россия всегда подставляла свое плечо. Но не без проблем! Вы это знаете. Иногда безголовых, безмозглых проблем, которые мы создавали с Россией на ровном месте. Все это было! Наверное, и будет! Это — жизнь.

Но с другой стороны, у нас такой же товарооборот с ЕС, США. Это высокотехнологичные организации, государства. Почему мы с ними не должны сотрудничать?! Мы с ними точно так же граничим, как с РФ! Да, отношения несколько другие. Но их надо выстраивать. Поэтому пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России, что мы будем настойчиво, целенаправленно идти к нормализации отношений с ЕС и США. Сигналов в настоящее время предостаточно, несмотря на то, что у нас президентские выборы и, естественно, все вокруг будут выжидать, чем это все закончится. Мы это тоже понимаем, особенно этим страдает ЕС. Исходя из этого, будем что-то там налаживать. Ну что же, если по другому ЕС и США не могут, мы подождем.

Нам намекают, что надо заставить Беларусь провести выборы на принципах международных стандартов. Успокойтесь — выборы в Беларуси пройдут исключительно честно, на основе Конституции Республики Беларусь, которая не противоречит международным стандартам. Я уже не раз говорил: мы не будем подстраиваться под время, конъюнктуру, обстоятельства, что вот осенью будет очень тяжело, весной — совсем легко, поэтому надо быстрее провести выборы, чтобы получить больше голосов. У нас нет в этом никакой необходимости. Если нам народ доверяет, он нам поверит и поддержит нас в самые тяжелые времена. Но таких в Беларуси не будет. В этом я могу всех заверить. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать последствия тех катаклизм, которые созданы не нами и не на нашей территории.

Никто не скрывает, что в ближайшее время придется идти по пути сокращения затрат. То есть жить в 2015 придется по средствам. Госресурсы будут тратить экономно и исключительно на важные и окупаемые проекты.

Инвестиции только приветствуются. Других рецептов экономического роста — нет!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если говорить о конкретных шагах, то я бы посоветовал, прежде всего, на уровне предприятий поставить во главу угла финансовое состояние. И посоветовать руководителям не наедятся, что можно ногой дверь открыть в Правительство или в Минфин наш и там взять некие деньги. Попросить поддержки той, которая была вчера и позавчера. Больше не будет. И не только потому, что у нас нет лишних ресурсов. Где сможем — мы поможем. К нам сюда ходить не надо. Мы поможем и поддержим, но самый главный тренд — опираться на свои силы. Сегодня, чтобы нормально работать предприятию, есть все. Цены на ресурсы, которых у нас нет, в 2-3 раза ниже. В то же время на готовую продукцию, которую мы всегда производили, не особенно понизились. Начиная от того же бензина. Цена-то на внешнем рынке не очень-то понизилась на готовые изделия, а на сырье понизилась. О чем это говорит? Что можно сформировать больше дохода у себя на предприятии. Так формируйте. Самое главное — произвести этот же трактор, автомобиль, нефтепродукты и продать. Поэтому сегодня надо работать на внешних рынках. И не такая это большая проблема, чтобы ее нельзя было решить. Авторитет Беларуси достаточно высок, прежде всего, у наших друзей — в Китае, Индии. Надо начинать работать по-настоящему. Это касается, прежде всего, руководителей и министров, которые руководят этими предприятиями.

Президент просит вертикаль не обижать людей. Но вот бороться с иждивенцами следует решительно.

Не случайно готовится Декрет главы государства, который будет стимулировать занятость граждан.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень бурную реакцию почему-то вызывают мои совещания по подготовке Декрета «о тунеядцах» (как его называют в народе). Родные мои, я прекрасно понимаю, как это понимают на Западе, в МОТ, в других организациях. Но я избран собственным народом. И я знаю, как белорусский народ реагирует на бездельников и тунеядцев. Ничего не изменилось со времен СССР. У нас была самая справедливая система в этом отношении. Это нормально, когда почти полмиллиона человек или нигде не работают, или работают нелегально, получая немалые доходы?! А почему налоги не платят? Поэтому Западу надо понимать, что Лукашенко не принудительный труд вводит, не крепостное право вводит, а требует от каждого гражданина платить налоги и содержать ту систему, которая на них работает: здравоохранение, образование, защита, безопасность.

С 1 января заработал Евразийский экономический союз. Беларусь председательствует в объединении. Не все механизмы большого единого рынка пока работают четко. В этих условиях Президент требует от Правительства, прежде всего, отстаивать национальные интересы. При любой возможности защищать собственных производителей — конкурировать им непросто. Формируется в этих условиях и общий потребительский рынок. Он должен быть на особом контроле. Цена товара — важна для каждого покупателя.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не должны поступить так, особенно в сфере ценообразования, это главное, чтобы угробить бизнес. Ни в коем случае!

Если мы где-то вручную начали что-то регулировать, так найдите время поговорить с бизнесменами, особенно это касается торговли, чтобы они вам рассказали, где какие проблемы, и у вас есть все полномочия для того, чтобы там подвинуться. Хотя я тут не вижу тоже никаких проблем. Принимая это решение, я прежде всего, имел в виду то, что у нас несоизмеримо с прошлыми кризисами дешевле ресурсы. Поэтому ничего страшного нет, если мы продержимся на этом уровне цен. Мы их не понижаем, но, может, где-то и вручную придется их отрегулировать на отдельные группы товаров. В этом нет никакого страха.

Встречаясь на последнем заседании и с руководством России, в кулуарах мы обсуждали эту тему. Я говорю: ну, вы же такие рыночники, так продвинулись, а сегодня — смотрите, начали регулировать ценообразование в торговле, а меня же за это били и ногами топтали! Об меня кто только ни вытирал в России ноги, когда мы в трудную минуту брались за эти рычаги и другие! А сейчас один к одному повторяют то, что было у нас. Правильно делают. Потому что главное — не ухудшить ситуацию, но и не нарушить основные принципы и законы функционирования экономики.

Александр Лукашенко открыто говорит о том, что работать обновленному Правительству придется в ближайшее время непросто. Президент предлагает не топтаться на месте, а пусть и ошибаясь, но двигаться вперед.

Это по силам новым кадрам.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте республики Беларусь:

Мир не стоит на месте. История убыстряется стремительными темпами. Здесь есть определенные подходы, в том числе и в управленческих кадрах — креативность, нестандартные подходы.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Поработав в Администрации Президента, понятно, какие требования предъявляются к документам, предоставляемым на имя Главы государства, Правительства. То есть мы сегодня начали работу по пересмотру информации, предоставляемой пользователям, чтобы она была наиболее развернутой и более приемлемой для принятия управленческих решений.

У депутатов были вопросы к новому премьеру. На них Андрей Кобяков отвечал с парламентской трибуны.

Елена Шамаль, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Прошу Вас высказать свое отношение к перекрестному субсидированию. И какие варианты решения данного вопроса Вы, как премьер-министр, планируете предпринять в дальнейшем?

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Эта проблема должна решаться параллельно росту доходов населения. Поэтому, скажем так, на сегодняшний день решение главы государства по этому вопросу приняты (я имею в виду 550 Указ от 2013 года, где предоставлено право Правительству и облисполкомам одномоментно поднимать тарифы на 5 долларов в эквиваленте за один год). В ближайшее время каких-то резких движений не планируем.

Чтобы решать вопросы с продвижение белорусских товаров, на ближайшее время намечено 60 визитов в 40 стран мира.

Компенсировать потери на традиционных рынках планируют за счет поставок в Азию и Латинскую Америку.

Будет проанализирована работа всех товаропроводящих сетей, продолжат кредитование экспорта.

Были у парламентариев вопросы по работе АПК.

Поддержка сельхозпроизводителей в 2015 сохранится. Будут усиленно рабоать над едиными правилами для сельхозпроизводителей стран Евразийского экономического союза, чтобы аграрии и переработчики не испытывали сложностей с поставками.

Один из вопросов касался новой демографической политики.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В Беларуси созданы все условия и надежная база для рождаемости. Ваше видение развития ситуации в этом направлении.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В 2013 году у нас от предотвратимых причин произошла убыль населения на 10,3 тысяч человек. Это 1600 — от отравления алкоголем, 1100 — ДТП, 700 — пожары, 600 — утопления и так далее. Такой ощущение, что мы себя как-то не бережем. Надо сформировать помимо того, что должен быть здоровый образ жизни, семью мы развиваем. Я бы обратил и на эту проблему — у нас слишком высокие цифры по этим направлениям. Потому однозначно новое третье издание демографической программы необходимо.

Было заметно, что позиция Андрея Кобякова по многим вопросам импонирует парламентскому корпусу. По душе оказался депутатам новый премьер-министр, в котором сочетается опыт инженера, экономиста и дипломата. Такой симбиоз оценили. По результатам тайного голосования Палата представителей единогласно согласилась на предложение Президента назначить премьер-министром Беларуси Андрея Кобякова. Глава правительства поблагодарил за доверие и предложил депутатам дружить — ведь многие вопросы Совмину и Парламенту по силам решить именно сообща, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Сегодня де-юре стартовала работа обновленного состава Правительства. От него ждут новых идей. Президент призвал Совмин и вовсе не просто управлять ситуацией, но и предвидеть события. Конечно, делать это непросто. Ситуация в мире постоянно меняется, но на то они и профессионалы. Уже в ближайшие 2 месяца по Конституции должна быть представлена программа деятельности Правительства Парламенту.