Успех в социальной сфере, образовании, сельском хозяйстве: что белорусам дала независимость?

Новости Беларуси. В Беларуси создан региональный резерв руководящих кадров. В эту специальную группу вошли 74 человека в возрасте до 40 лет со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем выбирали их из более чем двух сотен перспективных работников на основе жесткого отбора. Пройти пришлось строгий конкурс – тестирование и собеседование. Сегодня все они встретились в Минске на профильном семинаре. Именно таких людей можно назвать элитой управленцев, которая смогла появиться благодаря нашему суверенитету. Что еще дала белорусам независимость?

Один из ведущих белорусских вузов. Академия управления. Семинар. Казалось бы, обычный день из жизни университета. Вот только студенческой эту аудиторию назовешь едва ли. У каждого – своя сфера деятельности. Всего здесь собрались более 70 человек. Со всех регионов страны. Это специальная группа резерва руководящих кадров. Их выбрали из более чем двух сотен перспективных работников. После прохождения серьезного конкурса – тестирования и собеседования. Причем такой новый региональный резерв создан в Беларуси впервые.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Главный итог работы – доверие людей к местной власти, будь то ремонт дороги, будь то ЖКХ или образование. Речь идет именно о новой формации госуправленца.

А еще назвать их можно – белорусской элитой управленцев, которая, кстати, уж точно не появилась бы без белорусской независимости. Именно независимость должен по-настоящему ценить каждый белорус.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Флаг, герб и гимн – главные символы независимости. Наиболее ярко и масштабно наш флаг представлен именно здесь. На самой молодой площади столицы. Он разместился на высоте 70 метров, его площадь – около 100 квадратных метров, вес – около 25 килограммов.

И ведь сегодня очень важно сохранить все то, чего добились предыдущие поколения. И выстоять, – добавит наш Президент. Такое мнение Александр Лукашенко высказал накануне на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ.

Кто, как не журналисты, вновь и вновь, из материала в материал, из сюжета в сюжет рассказывают и показывают все то, чем сегодня мы можем гордиться. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждое поколение должно ношу вынести, каждое поколение должно что-то взять. Нам повезло – мы единственная на постсоветском пространстве страна, которая не прошла через войны и потрясения. Это величайшее наше счастье, но наше поколение тоже на себя что-то должно взять, чтобы не стыдно было перед детьми, что мы не просто прожили и нам повезло, надо выстоять.

Сегодня мы уже заявили о себе на международной арене. Именно нас называют «мирной площадкой для переговоров». Стоит хотя бы вспомнить о самой продолжительной встрече лидеров нормандской четверки, которая проходила в феврале 2015-го именно в Минске – 17 часов.

А еще множество спортивных первенств: успешно прошел Чемпионат мира по хоккею, в 2019 готовимся принять Европейские игры. Для этого, кстати, подготовленная инфраструктура есть.

Алексей Беляев, политолог:

Белорусское государство исходит из принципа добрососедства. У Беларуси есть широкая поддержка на международной арене. Мы являемся участниками целого ряда организаций. Суверенитет – это ценность, которая имеет важное значение для всех граждан.

А еще сформировали уникальную экономическую модель. О Беларуси знают благодаря нашем крупным промышленным гигантам. Наследие СССР удалось сохранить. Причем, успехи приумножили. Экономика экспортоориентирована. Прицел – на диверсификацию. В итоге торговые отношения налажены с двумя сотнями государств. Поставляем нефть, калийные удобрения, метоллопродукцуию, автомобили, тракторы, шины, молочную и мясную продукцию. Успехов добились в сельском хозяйстве, социальной сфере.

Михаил Киселевич, первый заместитель председателя Лепельского райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия:

Мы с вами знаем о реализации двух программ, на что акцент был сделан в этих программах. Это поднятие производства, повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса. Почти полторы тысячи агрогородков было создано.