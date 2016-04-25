Усилить меры наказания для криминальных «авторитетов» хотят в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси планируют ужесточить ответственность для лидеров криминальной среды. О такой инициативе 25 апреля шла речь в ходе доклада министра внутренних дел Игоря Шуневича Президенту Александру Лукашенко.

Подготовлен законопроект об ужесточении борьбы с особо опасными видами преступлений. В том числе в отношении так называемых «авторитетов» — «воров в законе». Позиция МВД — эта категория преступников должна нести более суровое наказание, чем другие члены противоправных групп.

В ходе встречи обсуждались также предлагаемые новации в Кодекс об административных правонарушениях и состояние борьбы с преступностью в первом квартале нынешнего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проводя коллегии и Следственного комитета, и МВД, мы подняли ряд актуальных вопросов и стратегического, и тактического характера. Но сегодня меня волнуют вопросы те, которые надо решать было немедленно или решать сегодня. Хотел бы услышать, проработаны ли эти вопросы в МВД и, если вы готовы, какие есть предложения по решению этих вопросов. Как вы видите решение, как МВД видит это решение? Я думаю, что надо же согласовывать и с другими ведомствами, поэтому на это уйдет немало времени. Это первый вопрос. Прошел первый квартал. Опять же не для отчета: как видится работа Министерства внутренних дел и какие есть проблемы? Может быть, кадровые какие-то вопросы.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Оценивая работу министерства в целом и состояние борьбы с преступностью за первый квартал текущего года, я могу прийти к такому выводу, что значительных изменений в оперативной обстановке и способах реагирования на нее не произошло. Те механизмы и инструментарий, которые мы разработали в предыдущие годы, в том числе и правовые, они сегодня дают определенные результаты и, используя их, мы вполне можем влиять на любые изменения в оперативной обстановке с точки зрения как осложнения ее, так и появления новых угрожающих факторов и рисков.