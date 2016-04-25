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Лазурный берег и Минская область будут сотрудничать в сфере туризма

25 апреля 2016 13:00
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Новости Беларуси. Французский регион Лазурный берег заинтересован в сотрудничестве с Минской областью. Об этом 25 апреля шла речь на встрече руководства столичного региона с мэром города Канны. Регионы в первую очередь планируют  налаживать взаимодействие в области туризма. Этому во многом способствует прямое авиасообщение.

Рейс «Минск-Ницца» открыт два года назад. Сейчас он пользуется популярностью, поэтому рассматривается возможность увеличения количества полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Давид Лиснар, мэр города Канны (Франция):
Для нас Беларусь представляет особый интерес как страна с огромным потенциалом, и, естественно, в наши планы входит развитие сотрудничества, в том числе и между регионами. Мы предлагаем начать с области туризма, а потом продолжить развивать и другие направления.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:
Лазурны бераг, горад Канны, горад Ніцца – гэта самыя прывабныя словы, самыя прывабныя мясціны ў Францыі. І, канешне, мы гаворым аб тым, што развіваюцца кантакты, турыстычныя кантакты, але гэта таксама даволі багаты, эканамічна развітой рэгіён, і мы можам таксама прапанавать нашу прадукцыю, нашы паслугі для гэтага рэгіёну, развіваць, я думаю, узаемнакарысныя эканамічныя сувязі.

Об увеличении потоков туристов говорили и в столичной мэрии. Договорились обменяться презентациями стран и визитами  белорусских и французских компаний, занимающихся выездным туризмом, для того чтобы в будущем продавать целые туристические пакеты. Также шла речь и о расширении взаимодействия бизнес-кругов, сотрудничестве в образовании и культуре.

Напомню, в марте город Канны принимал белорусскую делегацию. Здесь в рамках крупнейшего форума по недвижимости и инвестициям в Европе назвали самые привлекательные города континента.

Отмечу, что  Минск впервые попал в Топ-10. Высокую оценку получила стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций. В рейтинге эффективности затрат на ведение бизнеса Минск поднялся на 7 позиций до 2-го места. Здесь белорусская столица расположилась рядом с Бухарестом, Прагой, Варшавой, Анкарой и Москвой. 

# Беларусь-Франция # Давид Лиснар

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