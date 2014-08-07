Уникальный спортивный комплекс для подготовки фристайлистов планируют открыть в Минске в сентябре 2014 года

Новости Беларуси. Уникальный спортивный комплекс, в котором смогут заниматься фристайлисты, планируют сдать в срок – это сентябрь 2014 года. Для того, чтобы выполнить задачу, на объекте увеличили число строителей и продлили время работы.

7 августа ход строительства проконтролировал премьер-министр Михаил Мясникович. Все инженерные конструкции уже завершены, остались лишь отделочные работы. Общая готовность объекта – около 82%.

Проект достаточно сложный, он уникальный не только для Беларуси. Во всем мире существует лишь несколько похожих комплексов, причем все они открытые. А белорусские фристайлисты смогут заниматься под крышей.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На ходу приходилось где-то добавлять проектные решения. Не было, допустим, зала батутов, вообще не предусматривался. Просто приходилось на ходу пристроить такой зал. Он выступает консолью. Это пожелание Федерации фристайла для тренировочного процесса, чтобы все было в одном здании, компактно, имелась возможность потренироваться и на батуте, и в бассейне, и с прыжками.

Отдыхать в новом центре смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители. Это позволит снизить нагрузку на содержание комплекса.

Кроме того, наши спортсмены после ввода объекта смогут сэкономить за счет дорогостоящих сборов за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Объект уникальный, это не типовой проект, по которому можно было бы как по накатанной выполнять работы. Ряд вопросов впервые выполняется в нашей республике. Так, компонент спортивный для подготовки нашей национальной команды должен быть выполнен в соответствии с мировыми требованиями. Потому что это возможность экспорта, оказания услуг на этом объекте для подготовки спортсменов из других стран, проведения соревновательных мероприятий.