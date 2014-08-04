В Одессе сорван концерт Ани Лорак. Есть пострадавшие

Новости Украины. Люди в масках, вооруженные дубинками и кастетами, попытались прорваться в клуб «Ибица», где вчера вечером, 3 августа, давала концерт певица Ани Лорак.



Молодые люди выкрикивали в адрес Лорак оскорбления, а после того, как путь им преградили милиционеры, стали призывать сторонников поджечь клуб. Певица прервала выступление, попросив у поклонников, пришедших на концерт, понимания.

В результате столкновений пострадали около 10 человек.

Антон Геращенко, советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook:

Концерт Ани Лорак пикетировали около 70- ти представителей право радикальных группировок, которые планируют идти на выборы в верховную раду. Между митингующими и милиционерами возник конфликт, в ходе которого несколько митингующих устроили потасовку. В результате 26 летний милиционер патрульно - постовой службы Андрей Д. получил травму головы. После начала агрессии СИЗО стороны митингующих, милиция была вынуждена применить силу к нарушителям общественного порядка в рамках установленных законом. Трое митингующих были задержаны до выяснения обстоятельств. И доставлены в Приморский РОВД.

Как сообщают РИА Новости, представители народной артистки Украины сожалеют, что ее концерт в Одессе был сорван, они считают, что кто-то решил использовать мероприятия в качестве площадки для своей «политической игры».

Несколько минут назад Ани Лорак на своих страницах в социальных сетях опубликовала обращение, в котором просит не поддаваться провокациям.

Ани Лорак, сообщение в социальных сетях певицы:

Я бы хотела обратиться ко всем! Я сожалею о случившейся ситуации, которая произошла вчера перед моим концертом в городе Одесса и сочувствую тем людям, которым нанесли телесные и моральные травмы. Мне больно от того, что я стала заложницей провокации, заказной акции, направленной на дестабилизацию ситуации в Одессе. Спасибо моим зрителям за любовь и полный зал. Я приношу извинения, что пришлось сократить выступление во имя безопасности зрителей, которые пришли на концерт. Спасибо за понимание и поддержку! Я – певица, я – артист, и выхожу на сцену для зрителей всего мира. В этом смысл моей жизни. Я люблю свою страну, молюсь за нее и призываю всех к миру. Прошу людей не поддаваться на провокации. Я по-прежнему верю в людей, желаю мира и добра Украине!



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