Новости Беларуси. 5 миллионов квадратных метров жилья планируется возвести в Беларуси в 2015 году. Такую цифру озвучили 6 августа в Министерстве архитектуры и строительства. Этот показатель аналогичен уровню 2014 года.

В ведомстве уточнили: темпы строительства пока меняться не будут, однако пересмотрят условия получения собственных квадратов.

Ставку делают на ипотечные кредиты. Нацбанк уже прорабатывает эту возможность. Также в 2015 году начнется реализация проекта по развитию городов-спутников.

Между тем, в Минске жилое строительство ведется без задержек. За нынешнее полугодие построено почти 55% от годовой нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. В 2015 году в Беларуси планируется возвести 5 миллионов квадратных метров жилья. Такие планы озвучили 6 августа в Министерстве архитектуры и строительства. Этот показатель аналогичен уровню нынешнего года. В ведомстве уточнили: темпы строительства пока меняться не будут, однако пересмотрят условия получения собственных квадратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел и Алина - одни из тех самых. Счастливчиков. С квартирой в Минске. Заветные квадраты семья получила совсем недавно. В новом столичном районе.

Павел и Алина Пасеко:

Мы живем на 9 этаже, у нас 3-комнатная квартира. Главное, что есть уголок, где жить. И побольше пространства.

Новоселье с начала года в Минске отпраздновали 30 тысяч человек. Это примерная цифра. Столько же ключей от своих квартир получат до конца 2014. Улучшили показатели и за счет бывших долгостроев. Проблемных домов после вмешательства Президента в стране практически не осталось.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В этом полугодии 13 домов введены в эксплуатацию из проблемных. В принципе, мы решили всю поставленную задачу по проблемным домам. Есть 9 домов, ввод которых сегодня по согласованию с главой государства оставлен на этот год, до конца года мы должны справиться с этой задачей. В принципе, сегодня уже заканчиваются просто вопросы расчетов по этим домам. А так дома уже введены в эксплуатацию, проблем по ним нет.

Отдельная тема – цена. Квадрат, по указу Президента, не должен стоить больше 7 418 тысяч белорусских рублей. То есть превышать среднюю зарплату по стране больше, чем на 1,2%. Хотя метр может, а иногда и должен быть дороже, уверяют специалисты, в зависимости от места и качества дома.

Дмитрий Боярович, СТВ:

В Минске темпы строительства жилья – рекордные. К примеру, микрорайон Каменная горка. Эти новостройки появились здесь за пару лет. Однако такими супертемпами в столице больше строить не будут. Но даже с учетом этого, новых квадратов будет хватать. За 5 лет по планам минархитектуры в городе построят 700 многоэтажек.

Альтерантиву собственному жилью в столице специалисты видят в арендном. Во многих странах мира оно популярно. В Беларуси уже построено почти 100 тысяч квадратных метров таких квартир. Решать квартирный вопрос по стране будут также засчет городов-спутников. И не только Минска.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

У нас уже названы города-спутники. У Гродно это Скидель, у Бреста - Жабинка, у Минска - Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь. Задача сегодня стоит - до 1 марта 2015 года закончить разработку проектов городов-спутников и начать реализацию этих проектов.

В ближайшее время поменяют подходы к получению жилья. Появится механизм строительных сбережений и ипотечное кредитование. Нацбанк уже готовит необходимые документы. Их планируют принять к концу года.