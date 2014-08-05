Совещание у Президента 5 августа. Ключевые темы: пожары, ситуация на Минском море, африканская чума и... прогнозы синоптиков

Новости Беларуси. Эффективность предупреждения пожаров в условиях аномальной жары необходимо повысить. Об этом 5 августа заявил президент на совещании о мерах по обеспечению пожарной безопасности лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения и торфяников.

Как показывает статистика возгораний, эффективность профилактических мероприятий ниже требуемой. Случаются возгорания как на торфяниках и лесах, так и в полях во время уборки урожая.

Сейчас на большей части страны четвертый класс пожарной опасности, специалисты не исключают и вероятность достижения и самого высокого – пятого класса. Во всех областях введен полный запрет на посещение лесов.

На выходных в столице и Минской области была самая высокая температура за все историю метеонаблюдений – порядка 36 градусов. Такое отклонение от климатической нормы бывает раз в 12 лет.

Аномальная жара и отсутствие осадков – это уже пожароопасная обстановка. Самое пекло – в Минской, Брестской и Гродненской областях.

С начала года зафиксировано почти 250 лесных пожаров. Около 60 торфяных. Были случаи, когда горели не только поля, но и сельхозтехника. Конечно, ситуация далека от критической. В Беларуси не допускается такого возгорания лесов или торфяников как, например, у наших ближайших соседей. Тема – на контроле президента. И здесь, конечно, лучше предвосхитить события.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С начала пожароопасного периода по 1 августа этого года наблюдается увеличение количества лесных пожаров. Я не стану называть цифры, потому что кому-то выгодно больше пожаров показать, кому-то – меньше. 1-2 комбайна у кого-то загорелись, где-то и посевы загорались. Поэтому данные факты говорят о том, что результаты профилактики как минимум настораживают, и не все так радужно, как сегодня докладывается. Нужна обстоятельная работа на местах по укреплению противопожарной защиты как объектов уборки, переработки и хранения урожая, так и лесов, торфяников и прочего. Поэтому сегодня нам нужно объективно проанализировать реальную картину, получить исчерпывающие ответы на следующие вопросы: что необходимо дополнительно предпринять на всех уровнях (от республиканского до местного, включая сельскохозяйственные предприятия, работу с населением) для снижения рисков возникновения и распространения пожаров в лесах, на полях, в местах отдыха граждан и личных подворьях.

Нам необходимо сделать все возможное, чтобы государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций смогла эффективно противостоять всем негативным факторам как техногенного, так и природного характера. Самая главная причина, основная причина пожаров и вот этих бед и несчастий – это мы, люди. Поэтому надо предпринять максимум мер по недопущению нахождения людей в лесах в этот период. Ничего, потерпим 7-10 дней, обойдемся без лесов. А если туда пришли, то ни в коем случае не со спичками, зажигалками, сигаретами. Контроль и еще раз контроль.

Нам надо выдержать хотя бы этот уровень, который на сегодня есть, нашей безопасности и борьбы с пожарами. Не дай бог, вспыхнет лес – будем тратить огромные средства, которых сегодня недостает на тушение. И притом я хочу всех предупредить (у нас включены все областные студии, губернаторы находятся на местах и слышат нас): ответственность вместе с республиканскими органами по чрезвычайным ситуациям, Вооруженными Силами, Минлесхозом и другими будут нести на равных и местные органы власти. Все зависит от них, они на месте. Требуйте самого жесткого исполнения поручений, о которых я говорю и мы выработаем в результате этого совещания.

Формат совещания главы государства максимально интерактивен. Кроме собравшихся за круглым столом руководителей всех заинтересованных ведомств, силовиков, в онлайн режиме по видеосвязи о ситуации на местах докладывают губернаторы областей.

Министр по чрезвычайным ситуациям рассказывает, что сегодня спасатели в течение 10 минут прибывают на место возгорания и тушат пожар где-то за 20 минут.

Александр Лукашенко:

У нас катастрофическая ситуация, у нас спокойная ситуация, штатная ситуация, несмотря на жару – что происходит?

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Ситуация находится под полнейшим контролем. Но отдельные возникают моменты из-за попустительства наших граждан и невыполнения требований. Какой-то сложной ситуации я не могу отметить. Она, согласно погоде, под контролем. Мониторинг ведется. И мы сегодня обнаруживаем и практически в минимальных размерах ликвидируем все возникающие пожары.

Александр Лукашенко:

Самое главное - не допустить расхлябанности среди людей. Я не хочу сказать, что у нас кто-то умышленно это будет делать, упаси Господь – у нас люди совсем другие, не такие. А вот расхлябанность – напился, закурил и бросил, поджег и оставил костер, не затушил, лишний раз пошел в лес без надобности и так далее. Вот эти вопросы надо держать на контроле.

В министерстве лесного хозяйства констатируют, что за последние годы число лесных пожаров существенно снизилось. Это результат профилактики большого огня. Кроме патрулирования, в том числе и добровольного – сегодня есть около 2 тысяч таких формирований, – все чаще устанавливаются системы видеонаблюдения. Хотя их могло быть больше. Камеры быстро замечают очаги возгорания в зеленой зоне.

Сегодня обсуждали возможность выделить деньги, чтобы увеличить территорию видеоохвата. Практика же показывает, что к пожарам приводит элементарное несоблюдение мер безопасности. Жара плюс человеческий фактор.

Александр Лукашенко:

Что делают кадры плохо? Что вас не удовлетворяет?

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Плохо сегодня в местах отдыха населения, Александр Григорьевич. Мы в субботу и воскресенье сделали рейды всей нашей бригадой. Жара большая – люди лезут куда попало и где попало. То есть плохо организованы места отдыха. Поэтому машины, дети, мойка, костры – нас это не удовлетворяет.

Александр Лукашенко:

Я это видел и сам, выезжая на Минское море. Я специально проехал по берегу. Там вообще катастрофа. Поэтому Ладутько (прим.председатель Мингорисполкома) и Шапиро (пим. председатель Миноблисполкома) Мясниковичу (прим. премьер-министр Беларуси) на контроль. Все что можно сделать сегодня – надо сделать. Но сегодня и завтра, на перспективу, надо оборудовать стоянки для людей. Простые, удобные. Чтобы они могли поставить автомобили и с детьми подойти к воде. Оборудовать места купания. Тысячу раз об этом говорим, но ничего не сделано. В конце концов, мы можем для людей хотя бы мало-мальски нормальные условия создать? Прямо к этому Минскому морю – единственный источник для мегаполиса – автомобили подгоняют. Как это принято у нас, начинают там их мыть. Текут эти лужи нефтепродуктов. Грязь эта вся свозится. Там же дети отдыхают. И это ваша работа в том числе. Не констатировать, а требовать. Надо засучивать рукава и работать. Если кто-то нас не понимает, надо спрашивать так, чтобы ему страшно было ступить не туда, куда надо. Надо делать, как в Германии. Все ахаем и охаем, какие они молодцы. Но там человек не сделает ни шага, ни полшага туда, куда запретили власти.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы приняли ряд нормативных документов, ограничивающих вход в леса гражданам. Сегодня практически эти решения не выполняются. В лесу сегодня практически нет из-за сухости ни ягод, ни грибов. Вместе с тем грибники и ягодники находятся в лесу. Находятся с сигаретами, спичками, зажигалками. Я хотел бы обратиться к тем субъектам, которые обязаны составлять протоколы, более принципиально относиться к составлению протоколов за нарушение природоохранного законодательства, в том числе на водной глади и так далее.

Еще одна тема, которая автоматически встает в связи с аномальной жарой – сельское хозяйство. О ходе уборочной в режиме прямой видеосвязи доложили губернаторы. В целом ситуация не вызывает серьезных опасений. Хлебный каравай страны скоро будет в амбарах.

Александр Лукашенко:

Вы мне скажите, какая вам нужна помощь и какое у вас настроение, что вы чувствуете.

Александр Косинец, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Настроение у нас рабочее. Работаем много, стараемся. И получим неплохой результат.

А вот что касается, например, кукурузы, а главным образом свеклы, – вызывает беспокойство. Жара сушит посевы, рассказал министр сельского хозяйства. Машин, которые бы поливали овощи, не хватает. На этом месте президент уже обратился с вопросами к премьеру.

Александр Лукашенко:

У него на республику полтора десятка всего поливальных установок, если я правильно понял его доклад. Полтора десятка. Все сидим и думаем, что дожди как шли годами у нас, так и будут идти.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Недостаточно этой техники. Конечно, переувлажненность была сдерживающим моментом. И, в основном, это на овощных культурах.

Александр Лукашенко:

Так вот я и хочу сказать. Михаил Владимирович, вы имейте в виду, что вот эти разговоры по поводу того, что у нас овощей не будет из-за засухи, не принимаются. У нас не такие большие площади овощных культур, чтобы их не обеспечить поливом. И не получить достаточного количества моркови, капусты, свеклы столовой и так далее. Это не зерновые на миллионах гектар, которые поливать трудно. А вот овощные культуры, как хотите, так и поливайте. Берите с министром ведра, губернаторов подключайте, идите и поливайте. Все дело в организации. Захотят – польют.

Глава государства также напомнил о своем задании. А именно: нарастить прежний объем поголовья свиней, который, в свое время, покосила африканская чума. До конца года это требование должно быть выполнено. Особый контроль за биологической защитой свинокомплексов от африканской чумы.

Александр Лукашенко:

К концу года вы мне должны, как обещали, и как я вам поручил, восстановить объемы поголовья скота и объемы реализуемой свинины. Мы не можем без свинины оставить население. Мы приучили народ есть сало и свинину, значит мы и должны это все восстановить. И никакой чрезвычайщины у нас нет. Организуйте полив сельскохозяйственных культур, особенно овощных. Там, где это нужно и возможно. Накормите скот, не потеряйте этот продуктивный период. Если вы видите, и во многих же хозяйствах, тут говорят, люцерна, клевер подкармливают, так это в единицах хозяйств. Они разучились клевер выращивать. А про люцерну давно забыли. Поэтому можно подкосить где-то и кукурузу. Но скот надо сейчас накормить.

Прокуратуре, Комитету госконтроля и Минсельхозпроду: немедленно займитесь не профилактикой, а выявлением недостатков в связи с пожарами и на уборке сельхозкультур. Вы должны мне найти эти негативные факты и доложить. Это ваша главная цель.

На этой неделе уборку хлебов надо завершить. Только Витебская область может там и крайний север Минской области на каких-то участках телепаться на следующей неделе. Не уберете в эту неделю – потеряете хлеб. Все, что на этой неделе будет убрано, то будет ваше.

Синоптики обещают Беларуси еще немало жарких дней. Хотя температура постепенно будет падать. Летний зной может сменить другая напасть – ливневые дожди.

Президент 4 августа обратил внимание на необходимость повышения достоверности прогнозов синоптиков. Они не всегда точны. А ведь на основании этих данных принимаются решения о необходимости тех или иных действий по обеспечению пожаробезопасности.