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Улучшение бизнес-климата, борьба с терроризмом и поправки в законы: что обсуждают белорусские депутаты 7 декабря

07 декабря 2017 11:47
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Новости Беларуси. Индивидуальных предпринимателей, средних и малых предприятий в стране станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому будет способствовать декрет о развитии предпринимательства.

7 декабря документ обсуждали в Овальном зале.

Нормы по улучшению бизнес-климата в стране вступят в силу уже через 3 месяца. Внесут поправки и в Уголовный кодекс. В Беларуси максимально откажутся от назначения наказания в виде лишения свободы за экономические преступления, переведут отдельные их составы из категорий тяжких в менее тяжкие или не представляющие большой общественной опасности.

Улучшение бизнес-климата, борьба с терроризмом и поправки в законы: что обсуждают белорусские депутаты 7 декабря-1

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Внедрение уведомительного порядка начала деятельности. Очень важные нормы касаются отмены разных бюрократических барьеров, норм пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, строительных норм. По строительным нормам вообще кардинальные изменения происходят, которые позволят ускорить процесс проектирования строительства и введения в эксплуатацию зданий и сооружений. Огромные надежды мы возлагаем на изменения в сфере применения субсидиарной ответственности.

Парламентарии также рассмотрели некоторые поправки в закон о борьбе с терроризмом. Так, будет определен механизм, по которому наша страна сможет работать на международном уровне. Среди важных пунктов и внесение в документ термина «критически важные объекты».

Улучшение бизнес-климата, борьба с терроризмом и поправки в законы: что обсуждают белорусские депутаты 7 декабря-4

Петр Атрощенко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Таких объектов у нас около 580 по государству. Это не значит, что это объекты какого-то оборонного комплекса, хотя они тоже туда включены. Это все объекты любой направленности, на которых может произойти террористический акт. Поэтому именно этим законом критически важные объекты, определено, что не только органы государственной безопасности, Министерство внутренних дел и другие, которые призваны бороться, но и сами структуры обязаны вести эту борьбу.

В Овальном зале 7 декабря также ратифицировали несколько международных договоров. В частности, соглашение с Международным банком реконструкции и развития о займе на 60 миллионов долларов. Часть выделенных ресурсов будет использована на внедрение передовых банковских технологий.

# Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Владислав Щепов # Уголовное законодательство # Петр Атрощенко

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