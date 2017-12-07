Улучшение бизнес-климата, борьба с терроризмом и поправки в законы: что обсуждают белорусские депутаты 7 декабря

Новости Беларуси. Индивидуальных предпринимателей, средних и малых предприятий в стране станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому будет способствовать декрет о развитии предпринимательства. 7 декабря документ обсуждали в Овальном зале. Нормы по улучшению бизнес-климата в стране вступят в силу уже через 3 месяца. Внесут поправки и в Уголовный кодекс. В Беларуси максимально откажутся от назначения наказания в виде лишения свободы за экономические преступления, переведут отдельные их составы из категорий тяжких в менее тяжкие или не представляющие большой общественной опасности.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Внедрение уведомительного порядка начала деятельности. Очень важные нормы касаются отмены разных бюрократических барьеров, норм пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, строительных норм. По строительным нормам вообще кардинальные изменения происходят, которые позволят ускорить процесс проектирования строительства и введения в эксплуатацию зданий и сооружений. Огромные надежды мы возлагаем на изменения в сфере применения субсидиарной ответственности. Парламентарии также рассмотрели некоторые поправки в закон о борьбе с терроризмом. Так, будет определен механизм, по которому наша страна сможет работать на международном уровне. Среди важных пунктов и внесение в документ термина «критически важные объекты».