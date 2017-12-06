Страны ЕАЭС завершают ратификацию Таможенного кодекса: о чем говорили на экономическом конгрессе в Москве
Новости Беларуси. Страны Евразийского экономического союза завершают ратификацию Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию озвучили 6 декабря в Москве, где проходит экономический конгресс.
В Беларуси и России процедура уже успешно завершена. В Армении, Казахстане и Кыргызстане документ проходит финальную стадию в парламентах.
Кодекс, напомним, должен вступить в силу 1 января 2018 года. Как работать в новых реалиях, 6 декабря обсуждают в Минске. Около полусотни бизнесменов из 6 стран размышляют над логистическими возможностями. Документ существенно упрощает и ускоряет таможенные процедуры, снижает расходы перевозчиков. Он ориентирован на цифровые технологии, в том числе электронный документооборот, а также создает равные условия для всех участников интеграции.
Юрий Король, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:
Заработают новые нормы. Например, такое понятие, как «уполномоченный экономический оператор» будет распространяться, не зависимо от границ государств. Беларусь и субъекты хозяйствования готовы к вступлению этого кодекса, всем нормам, инновациям, которые есть, потому что национальное законодательство по многим нормам на шаг было впереди и работает полным ходом в Республике Беларусь.
Олег Платонов, вице-президент Международной федерации экспедиторских ассоциаций:
Во-первых, уходит бумажный оборот. Второе, исключаются ошибки персонала, потому что один из принципов кодекса – это единое окно. Единое окно – это когда один раз в одном месте вы создаете запись, и в последующем она только дополняется или исправляется. Эту запись нельзя уничтожить. Таким образом сохраняются данные, и в случае разбирательств всегда можно доказать действия любого человека для того, чтобы исключить элементы коррупции.
Одним из первых проектов цифровой повестки ЕАЭС станет создание системы прослеживаемости товаров. Благодаря современным технологиям, она позволит предпринимателям при ведении внешнеэкономической деятельности сократить затраты и при этом повысит эффективность государственного контроля. Ожидается, что в целом вступление в силу нового Таможенного кодекса будет содействовать увеличению товарооборота.