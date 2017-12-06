Страны ЕАЭС завершают ратификацию Таможенного кодекса: о чем говорили на экономическом конгрессе в Москве

Новости Беларуси. Страны Евразийского экономического союза завершают ратификацию Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию озвучили 6 декабря в Москве, где проходит экономический конгресс. В Беларуси и России процедура уже успешно завершена. В Армении, Казахстане и Кыргызстане документ проходит финальную стадию в парламентах. Кодекс, напомним, должен вступить в силу 1 января 2018 года. Как работать в новых реалиях, 6 декабря обсуждают в Минске. Около полусотни бизнесменов из 6 стран размышляют над логистическими возможностями. Документ существенно упрощает и ускоряет таможенные процедуры, снижает расходы перевозчиков. Он ориентирован на цифровые технологии, в том числе электронный документооборот, а также создает равные условия для всех участников интеграции.

Юрий Король, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:

Заработают новые нормы. Например, такое понятие, как «уполномоченный экономический оператор» будет распространяться, не зависимо от границ государств. Беларусь и субъекты хозяйствования готовы к вступлению этого кодекса, всем нормам, инновациям, которые есть, потому что национальное законодательство по многим нормам на шаг было впереди и работает полным ходом в Республике Беларусь.