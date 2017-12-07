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Белорусские депутаты примут поправки в законы о борьбе с терроризмом и «О физической культуре и спорте»

07 декабря 2017 06:31
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Новости Беларуси. Насыщенный день ожидает 7 декабря белорусских депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во втором чтении они планируют рассмотреть поправки в закон о борьбе с терроризмом, а также законопроект о внесении дополнений и изменений в закон «О физической культуре и спорте».

Перечнем вопросов предусмотрена и ратификация международных договоров. В их числе – сотрудничество в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

В повестке также ратификация соглашения между правительствами Беларуси и Гонконга об отмене визовых требований. Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос «О развитии предпринимательства», который является ключевым документом по улучшению бизнес-климата в стране.

# Терроризм

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