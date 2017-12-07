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Владимир Макей выступит на 24-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене

07 декабря 2017 07:55
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Новости Беларуси. О ситуации в сфере европейской безопасности, вызовах и угрозах современности и кооперации в решении глобальных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вене 7 декабря начинается 24-я встреча министров иностранных дел ОБСЕ.

Владимир Макей выступит на 24-й встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене-1

Участие в заседании примет и глава внешнеполитического ведомства Беларуси. Владимир Макей выступит с высокой трибуны, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Совет министров является центральным органом ОБСЕ. Ежегодная встреча предоставляет возможность обсудить важнейшие вопросы деятельности организации и определить задачи на перспективу.

# Фотофакт # ОБСЕ

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