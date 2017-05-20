Укрепление дружбы между Минском и Белградом: как прошел визит Томислава Николича в Беларусь

Беларусь поможет укрепить противовоздушную оборону Сербии. В начале года стало известно, что этой стране передадут два дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук» и восемь истребителей МиГ-29 (министр обороны Сербии об этом сообщил). Но дареную технику придется отремонтировать и модернизировать. Вполне возможно, с привлечением белорусских специалистов. Тут Беларусь поступает по-китайски – если что-то дает, то с пользой для себя…

Но вернемся к белорусско-сербским отношениям, теплоту которых демонстрировали Александр Лукашенко и Томислав Николич во время финального визита президента Сербии. Уже избран новый глава государства, вскоре он принесет присягу и Николич уступит ему кабинет. А приезд в Беларусь стал своеобразной «закрывашкой». Ведь первый президентский визит Николич тоже совершил в Беларусь. Наши корреспонденты продолжат тему.

Для такого дорого гостя даже изменили протокол. Вместо специального зала государственных наград перед Томиславом Николичем открыли двери самого большого зала Дворца Независимости. Здесь принес присягу Александр Лукашенко после переизбрания. Отсюда провожали спортсменов на Олимпиаду в Рио. А сейчас вручили самую высшую награду Беларуси для иностранцев – Орден дружбы народов – Томиславу Николичу.

На переговорах Александр Лукашенко пояснил, что награда заслуженная. Несмотря на политические приоритеты балканского партнера на Запад, это никак не мешает сотрудничеству с нашей страной. Мы активно поддерживаем друг друга на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президентами мы обязаны сотрудничать. Нравимся мы друг другу – не нравимся, нравится государственное устройство или не нравится той или иной страны, мы должны воспринимать реалии. А просто как человек – до избрания – Томислав Николич был особым в отношении к нашей стране. Поэтому награда сегодняшняя абсолютно заслуженная. Здесь нет никаких условностей. Здесь нет ничего такого, что связано с должностью президента, хоть и не без этого. Потому что когда тебя избрали президентом Сербии, мы осуществили то, что должны были сделать давно при прежних руководителях Сербии. Потому что как бы ни складывались обстановка и ситуация в Сербии и в Беларуси, наши народы всегда тянулись друг к другу. Президенты не всегда отражали эти думы и чаяния. И вот с приходом к власти, с избранием президентом тебя в Сербии, у нас разительно изменились отношения.

Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Александром Вучичем. И я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружественных отношений между православными народами Беларуси и Сербии, укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, проводя эту политику нашей дружбы.

Кстати, Президент Беларуси – кавалер ордена Республики Сербия, одной из самых почетных наград балканского государства.

За годы вместе с объятиями президентов крепло и экономическое сотрудничество между славянскими странами. С 2009 года торговля выросла почти в пять раз (до 250 миллионов долларов). Маяком инвестиционной политики сербов стал жилой комплекс на востоке столицы. А впереди – на месте аэропорта Минск-1 бизнесмены хотят вложить почти 3 миллиарда долларов в строительство международного финансового центра «Минск-Мир» сродни тем, что есть в Сингапуре, Дубае, Лондоне.

Александр Лукашенко:

Товарооборот у нас не ахти какой, но его вообще не было. И он в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народов во имя укрепления нашей дружбы.

Мощные локомотивы в развитии отношений – промышленность и машиностроение. На Балканах – наши автобусы и тракторы. А вскоре появятся и пожарные машины.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Вы полостью сохранили машиностроение. Ваши троллейбусы, ваши автобусы, ваши трактора. По Белграду сейчас катается уже три ваших электробуса, и мы быстро будем закупать от вас электробусы. Огромные возможности по сотрудничеству.

Но никакие цифры не могут отразить теплоту отношений между Лукашенко и Николичем и благодарность сербского народа белорусскому лидеру. Наш Президент четыре раза был в Белграде. Впервые еще в Югославии, когда страна была подвержена авиаударам НАТО. Тогда Александр Лукашенко прилетел поддержать братский народ.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Я этого никогда не забуду. Ваш жест был жестом всего белорусского народа. Когда меня однажды спросил тогдашний еврокомиссар, госпожа Эштон: «А почему вы ездите в Беларусь?», я ей ответил: «Было бы лучше и для вас, если бы и почаще бывали в Беларуси».

Беларусь и Сербия – страны очень похожие. И по численности населения, и по моральному климату в обществе. Даже страницы испытания в летописи Второй мировой у нас очень похожие. Партизаны Беларуси и Югославии вместе боролись против одного врага – нацизма в Европе. Покидая Минск, Томислав Николич обещал вернуться. В другом статусе, но с теми же намерениями. Укреплять политику дружбы между Минском и Белградом.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь