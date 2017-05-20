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Сербия заинтересована в развитии отношений с Беларусью в сфере военной промышленности

20 мая 2017 13:32
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Новости Беларуси. Среди тех, кто прибыл в белорусскую столицу для участия в выставке МILEX и делегация Сербии. Сразу после открытия форума

министр обороны Андрей Равков провел встречу со своим сербским коллегой.

Сербия заинтересована в развитии отношений с Беларусью в сфере военной промышленности-1

Почетного гостя приветствовали по всем правилам торжественного церемониала, после чего оба министра обсудили возможные варианты сотрудничества.

Сербия заинтересована в развитии отношений с Беларусью в сфере военной промышленности-3

Глава оборонного ведомства Сербии высказал заинтересованность в развитии отношений с Беларусью в сфере военной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Беларусь-Сербия

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