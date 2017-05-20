Сербия заинтересована в развитии отношений с Беларусью в сфере военной промышленности

Новости Беларуси. Среди тех, кто прибыл в белорусскую столицу для участия в выставке МILEX и делегация Сербии. Сразу после открытия форума министр обороны Андрей Равков провел встречу со своим сербским коллегой.

Почетного гостя приветствовали по всем правилам торжественного церемониала, после чего оба министра обсудили возможные варианты сотрудничества.