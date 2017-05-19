Беларусь отменила визовый режим с Китаем для официальных поездок

Новости Беларуси. Без виз смогут приезжать в Беларусь граждане Китая по паспортам для официальных поездок. Соответствующий указ подписал глава государства. Он направлен на укрепление делового сотрудничества между странами, прежде всего на региональном уровне.

Отметим, об упрощении визового режима речь шла во время прошедшего визита Александра Лукашенко в Пекин. Так, по новым правилам посещать нашу страну жители Поднебесной могут в течение 30 суток. Для этого необходимо владеть паспортом для официальных поездок. В Китае этот документ выдается широкому кругу лиц, в том числе обычным сотрудникам бюджетных организаций и госпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.