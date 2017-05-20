От броневика «Кайман» до системы залпового огня «Полонез»: какими экспонатами удивила выставка МILEX-2017?

Новости Беларуси. Вальс БТРов, эпизод из масштабной военной операции и боевые действия на земле и в воздухе – все это МILEX-2017. Сегодня в столице начал работу смотр последних достижений мирового военпрома. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко. В мире подобные форумы привлекают к себе огромное внимание. Вот и сегодня в Минск прибыли представители полсотни официальных делегаций. Многое из того, что представлено на выставке белорусы увидели впервые.

Выставка МILEX традиционно приковывает внимание всего мира. Открытие форума превратилось в настоящее шоу в исполнении военных.

Прыжки с парашютом, вальс бронетранспортёров и антитеррористические учения. Даже зрителю искушённому есть что оценить. На форуме продемонстрировали всю мощь отечественного военпрома. Здесь и приятная на вооружение техника и образцы опытные, только с пометкой уникальные. Рулан Кулатунга, генерал-майор Вооружённых сил Шри-Ланки:

Мы очень впечатлены тем, что увидели здесь. Очень впечатлены шоу, в котором выступили ваши военнослужащие. Что касается экспонатов, то здесь есть белорусские образцы, которые нас заинтересовали. Например, бронированная машина «Кайман». Мы рассматриваем варианты дальнейшего сотрудничества. Это он про «Кайман». Одна из последних разработок госвоенпрома. Манёвренность, скорость, огневая мощь, аналогов у нашего броневика нет.

Именно этой артиллерии посвятили знаменитую песню. Катюша – в наши дни ретро-экземпляр ии самое грозное оружие Великой Отечественной.

Здесь и знаменитые танки Т-34, и легендарные самоходные установки СУ-100. Всем известно, военные любят точность. Поэтому «Полонез» – одна из главных премьер выставки. Это реактивная система залпового огня. Кстати, проект модернизируется: планируется увеличить дальность выпущенных ракет до 300 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть экспозиции – это техника белорусского военпрома. Вот, например, этот проект. Дистанционная система управления. Словно из кинофильма «Звездные войны». Одно нажатие пальцем, и противник уничтожен.

На смотре новшеств мимо этого белорусского проекта без оглядки не проходят. Беспилотник «Багамол». У него конкурентов в мире нет.