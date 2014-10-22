Украинец: Предлагают деньги до выборов, в день выборов в Верховную Раду за конкретного кандидата

Новости Украины. Белорусские депутаты примут участие в наблюдении за выборами в Верховную Раду Украины. Об этом 22 октября сообщили в нижней палате Парламента нашей страны.

Тем временем официальный Киев в ожидании в важной политической кампании. Парламентские выборы в Украине пройдут 26 октября. Подготовка к ним идет на фоне непростой внутри- и внешнеполитической обстановки.

Очередному обстрелу подвергся Донецк. Есть жертвы и среди мирного населения. И это несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко накануне объявил день артиллерийской тишины на юго-востоке страны.

Тем временем в Брюсселе Украина, Россия и Евросоюз 10 часов договаривались о поставках газа. Конкретного соглашения достичь так и не удалось.

Украине впору готовиться ко «дню тишины» перед досрочными выборами. 26 октября будут избирать депутатов Рады. Но пока актуальным остается совсем иной покой.

Накануне Порошенко и Путин вторили минским договоренностям. Был объявлен день артиллерийской тишины на Донбассе. Это как нельзя кстати. Обстрелы пошли на спад. Но как пройдут выборы в этих регионах – пока большой вопрос.

Украинцы:

В Парламенте должна быть сформирована команда, которая будет работать на благо народа. Не для себя или своей партии. К сожалению, на сегодняшний день, мне кажется, таких политиков у нас нет.

Хотелось бы конкретных перемен. Перемен в лучшую сторону. И окончания войны. Хотелось бы, чтобы люди, которых мы выбираем, действительно были патриотами своей страны.

Ни у кого не возникает сомнений, что лидером нового Парламента и доминирующей в нем силой будет блок Петра Порошенко. По всем опросам, он имеет огромный отрыв от конкурентов. Пройдет с хорошим политическим запасом в парламент и партия «Народный фронт». Также радикальная партия Олега Ляшка имеет хорошие шансы пройти в Парламент. Пока она сохраняет за собой второе место.

Многие украинцы возлагают большие надежды на новую раду. Аналитики говорят: когда предвыборная риторика пройдет, потушить конфликт на востоке страны будет проще. Это заметил и белорусский президент в интервью российским СМИ. Ситуация в регионе стала важной темой для обсуждения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Процесс этот мирный пошел. Почему? Потому что победителей в этой войне быть не может. Это понимают и в Украине, и в России, в Донецкой и Луганской областях. Все это понимают. Но почему тем не менее эти перестрелки идут? Если бы не было парламентских выборов, этот процесс шел бы быстрее.

По прогнозам экспертов, досрочные выборы в Раду рискуют стать рекордными по возможному числу нарушений. Тут все средства политикам хороши: и черный пиар, и административный ресурс, и подкупы.

Эти люди из Николаевской области пришли к Генпрокуратуре с требованием отреагировать на таких нечестных претендентов на депутатское кресло.

Украинец:

Люди обратились к народным депутатам, народные депутаты – к генеральной прокуратуре, что происходит подкуп. К сожалению, не реагируют ни генеральная прокуратура, ни с СБУ. Предлагают деньги до выборов, в день выборов за конкретного кандидата.

Наблюдать за выборами будут международные наблюдатели. В том числе и белорусские парламентарии.

24 октября члены Национального собрания отправятся в Киев с составе миссии наблюдателей парламентской ассамблеи ОБСЕ. Предполагается, что представители Беларуси посетят несколько участков, проведут мониторинг голосования и подсчета голосов. После выборов эксперты дадут свои оценки всего избирательного процесса.

Валентин Милошевский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В любом государстве исполнительная и законодательная ветви власти должны работать дружно. Я думаю, что должны успокоить общество и найти решение той конфликтной ситуации, которая на сегодняшний день есть. Потому что представители народа, исполнительная власть в лице президента должны совместными усилиями сделать так, чтобы мир и спокойствие в Украине наконец-то восторжествовали.

Эти выборы украинского Парламента проходят на фоне большого спада в экономике. Скачок доллара жестко ударил по простым украинцам.

Украинцы:

Я, в общем, в шоке, потому что цены бешенные, цены на все поднялись. И уже не знаю, что хуже будет.

Все дороже стало, денег не хватает реально.

Тем временем в Брюсселе закончился очередной раунд газовых переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом. Он длился 10 часов, однако участники встречи так не смогли заключить какого-то конкретного соглашения. Так что отопительный сезон в Украине пока тоже под вопросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.