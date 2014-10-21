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В странах СНГ прошла масштабная тренировка по противовоздушной обороне

21 октября 2014 17:45
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Новости Беларуси. Успешно завершилась проверка боеготовности объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ. Военные лётчики выполнили боевую задачу по перехвату нарушителей госграницы.

Всего же в тренировке участвовали свыше 9 тысяч военных, представлявших Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В тренировке задействовали около 100 самолётов и вертолётов, включая истребители, штурмовики и бомбардировщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Особенностью тренировки является то, что мы сегодня применяем для выдачи информации воздушной обстановки российский авиационный комплекс А-50. По результатам тренировки будут подведены итоги. Те мероприятия, которые уже отработаны, дают мне возможность оценить действия наших расчетов на оценку «отлично».

# Военные учения

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