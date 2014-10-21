В странах СНГ прошла масштабная тренировка по противовоздушной обороне

Новости Беларуси. Успешно завершилась проверка боеготовности объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ. Военные лётчики выполнили боевую задачу по перехвату нарушителей госграницы.

Всего же в тренировке участвовали свыше 9 тысяч военных, представлявших Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В тренировке задействовали около 100 самолётов и вертолётов, включая истребители, штурмовики и бомбардировщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Особенностью тренировки является то, что мы сегодня применяем для выдачи информации воздушной обстановки российский авиационный комплекс А-50. По результатам тренировки будут подведены итоги. Те мероприятия, которые уже отработаны, дают мне возможность оценить действия наших расчетов на оценку «отлично».