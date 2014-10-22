Депутат Владимир Черевач: В Беларуси вводится ответственность за хранение семян мака

Новости Беларуси. На заседании Палаты представителей рассмотрели более десятка законопроектов. Депутаты одобрили внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Беларуси.

Больше всего изменений внесли в Лесной Кодекс и закон «О рекламе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым обсуждаемым как среди парламентариев, так и среди журналистов, стал проект закона «О лекарствах». Планируется, что с 2015 года в Беларуси будет установлена единая отпуская цена на импортные препараты. Также изменения коснутся системы регистрации и контроля качества лекарственных средств. По мнению парламентариев, эти изменения повысят конкуренцию на едином рынке лекарств в рамках ЕАЭС.

Вводят в Беларуси и административную ответственность за хранение и распространение семян мака.

Владимир Черевач, заместитель председателя постоянной комиссии по законодательству Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Были примеры, когда на огородах выращивали мак. За семена мака, если брать в чистом виде, ответственности не было. Но за выращивание мака как растения — ответственность была уголовная. Также вводится ответственность для юридических лиц, ИП за хранение семян мака, неупакованных в установленную упаковку, перемещение семян мака по территории Республики Беларусь, если не заключен договор с уполномоченной организацией.