Уголовная ответственность за участие в вооруженных конфликтах и административная за лай домашней собаки после 23-х: в белорусском парламенте стартовал новый законотворческий сезон

Новости Беларуси. В белорусском парламенте на неделе стартовал новый законотворческий сезон. Сессию открыли и в Овальном зале, и в Совете Республики. Для депутатов Палаты представителей нынешнего созыва этот весенний марафон станет последним накануне выборов. Под занавес парламентарии расставят все точки над «і» в шести десятках законопроектов, среди которых и немало резонансных. Например, уголовная ответственность за участие в вооруженных конфликтах за рубежом или административная за лай домашней собаки после 23-х. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ с парламентскими вестями.

За весеннюю сессию парламентарии рассмотрят около 60 законопроектов. Принятые определят развитие страны на годы вперед. Уже в первый день стало ясно, насколько важные и своевременные документы обсуждаются в Овальном зале и Совете Республики. Мир сегодня лихорадит от волны насилия. Пробелы в законодательстве ЕС были использованы экстремистами. В Беларуси после европейской волны терактов защитные меры усилят. Новые поправки в законодательстве вводят ответственность за экстремизм.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Действующим законом о противодействии экстремизму установлен порядок признания организаций экстремистской только в случае, если она официально зарегистрирована. В то же время, как показывает практика и зарубежный опыт, наибольшую угрозу представляют именно не зарегистрированные формирования, на которые данный правовой механизм не распространяется.

Теперь и за «коктейль Молотова» изготовителям-распространителям придется серьезно ответить. Уголовная ответственность ждет и тех, кто решит участвовать в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства. Мера во многом еще профилактическая. Лазейка, когда вернувшийся боевик мог просто сказать, что воевал безвозмездно, и уйти от ответственности, исчезнет.

Людмила Михалькова, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Учились случаи наши граждане выезжают за пределы и воюют может быть даже за идею, по религиозным каким-то убеждениям. И на практике невозможно доказать, что он воевал действительно за деньги. Потому что он никогда не скажет, что поехал за материальное вознаграждение. Поэтому возникла необходимость ввести в Уголовный кодекс это как «борьбу с экстремизмом». Усилить ответственность именно за участие граждан в вооруженных конфликтах вне зависимости от их убеждений, от того, за чем они туда поехали.

Еще одна зона внимания – распространение книг, журналов, газет, статей с призывами к экстремизму. Отдельные труды можно легко купить на ярмарке или скачать из Интернета. А подрастающее поколение от вредной информации будет защищать новая поправка. Материалам, которые могут нанести вред их здоровью и развитию предлагается присваивать знак возрастной категории.

Галина Лазовская, член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Закон позволяет выработать новую, полезную привычку у родителей сверяться с возрастной маркировкой при выборе книги, фильма, передачи, мультфильма для своего ребенка. Это своего рода подсказка для родителей, которая позволяет легче ориентироваться в информационном пространстве. Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

В работе депутатов могут принять участие и простые белорусы. На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об обращении с животными». До 20 апреля можно направить свои мысли в парламент через Интернет.

Важной темой в этой весенней сессии белорусского парламента станут экономические вопросы. От бюджета страны до обсуждения дедолларизации, путей увеличения продаж отечественных товаров за границу. Однако по-прежнему во главе угла белорусской политики стоят социально-значимые проекты.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Местные Советы депутатов с пониманием относятся к формированию бюджетных резервных фондов сверхразмера, определяемого законодательством. Они, как и резервы республиканского бюджета, предназначаются в первую очередь на социальную поддержку населения. Этим государство в очередной раз демонстрирует внимание и заботу о наших гражданах, которые в силу различных трудностей, в том числе из-за внешних обстоятельств, оказались в сложном положении.

Для 5-го созыва Палаты представителей Национального собрания эта сессия последняя. В сентябре должны состояться парламентские выборы.

Николай Радоман, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Преемственность разных созывов у нас оставалась, я думаю, и сохранится. Самое главное на сегодняшний день – это работа парламента с населением, уделение внимания развитию социальных вопросов, именно жизни нашего общества.

Таким образом, после избирательной кампании, осенью, депутаты начнут работу в обновленном составе.