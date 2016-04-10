Что такое «гибридные войны» и зачем их впервые прописали в белорусской Военной доктрине?

Новости Беларуси. Еще одна законотворческая новация недели. Проект новой Военной доктрины в первом чтении принят депутатским корпусом. Главный документ, который определяет безопасность государства, готовили с учетом новых вызовов времени. Предыдущий был написан еще в 2002, когда ситуация в соседней Украине еще была далека от точки кипения, в безмятежной Европе не боялись терактов, а до «Арабской весны» оставалось целое десятилетие. Кардинальных изменений в подходах к обеспечению национальной безопасности нет. Беларусь сохраняет оборонительную стратегию, но впервые в документе прописано понятие «гибридной войны». Что это такое на неделе разбирался корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Станислав Князев, доктор юридических наук, профессор, ректор международного университета «МИТСО»:

С потоками беженцев во многие страны пришли и экстремисты. Сейчас не только столкновения демонстрантов, которые «за» или «против» выступают, сейчас звучат взрывы. И это будет продолжаться. Этот процесс только начинает раскручиваться.

Владимир Сероштан, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь:

Вроде бы и врага нет внешнего, никто не наступает на границе, танки не наступают, самолеты не летят, а в стране начинается брожение.

Зыгмунд Валевач, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Война приходит в сознание людей, а потом она может перейти в какие-то реальные боевые действия.

Партия в шахматы — классическое отражение вооруженного конфликта. Две армии, линия фронта и ясное представление, кто же он, твой противник. Но так было до появления гибридных войн.

Максим Слиж, СТВ:

Игра в шахматы подразумевает свою стратегию и тактику, и правила. А если я решу изменить эти правила и скажу, что конь, сейчас, ходит на четыре позиции вперед, что предпримите вы?

Сергей Жигалко, гроссмейстер:

Если правила изменяться по ходу борьбы, мне придется под них подстраиваться. И для победы мне придется выработать новую тактику и стратегию.

Это он – главный принцип корня «гибрид» – в обход правилам использовать новый формы воздействия. И начинается всё с попытки разделить граждан одной страны на своих и чужих.

Зыгмунд Валевач, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Это влияние на людей приводит к тому, что многие выходцы даже не из арабского мира оказываются в рядах «Исламского государства». Поэтому мы должны работать в этом плане. И в патриотическом воспитании людей, и в моральном плане. И с точки зрения формирования гражданской позиции людей.

Для того, что бы пламя одного костра могло перекинуться с опушки леса в чащу, активно используется информационный ресурс. Яркий тому пример — экстремистская группировка «Исламское государство».

Валентин Стариченок, политолог:

Те социальные сети, которые демонстрируют зверства ИГИЛ, они превращаются в инструмент влияния самого ИГИЛ. Здесь надо всячески препятствовать этому.

Но существует и другой путь через интернет-паутину – кибератака. Её главная цель – подорвать стабильность экономическую.

Станислав Князев, доктор юридических наук, профессор, ректор международного университета «МИТСО»:

Кибератаки — это и разрушение финансово-экономического состояния. Если по средствам кибератак (введения вирусов) связи экономические разрушаются, легко по средствам и мягкого воздействия психологического, и нападениями решать свои проблемы.

Включает в себя гибридная война и такой «разрыхлитель», как подмена ценностей. И здесь упор принято делать на историю и религию. Если первую пытаются переписать и очернить, то другую необходимо трактовать только с нужным смыслом. Пример – «Арабская весна».

Владимир Сероштан, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь:

Здесь использованы в полной мере противоречия в области религии. Христиане, мусульмане и плюс к этому добавляется еще несколько направлений мусульманства и тех, кто сегодня не следует истинному исламу, а видит только воинствующую сторону ислама.

Если эти методы не приносят результат, в бой идут солдаты удачи. Лица они предпочитают скрывать под масками, а вместо имен лишь позывные.

Сергей Борич, ветеран Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Это использование партизан, не являющихся частью вооруженных сил. Использование всяческих добровольческих соединений, так называемых полувоенных структур, частных военных организаций.

Все эти факторы и учитывает новая Военная доктрина. Несмотря на то, что белорусская армия сегодня одна из самых мобильных в регионе, а граница, воздушное пространство и интернет-паутина под пристальным контролем. Делить список угроз реальных и потенциальных никто не собирается.

Александр Ивановский, первый доктор технических наук, профессор, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В нашей стране принимается целый ряд мер таким образом, чтобы мы могли адекватно реагировать на происходящие изменения. А грубо говоря — работали с открытыми глазами.